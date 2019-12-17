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Sırbistan'da Türk Dünyası Ezgileri konserine yoğun ilgi

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 17.12.2019 13:40 | Son Güncelleme

Sırbistan'da Türk Dünyası Ezgileri konserine yoğun ilgi

BELGRAD (AA) - Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) tarafından Sırbistan'ın Kragujevac şehrinde düzenlenen Türk Dünyası Ezgileri konseri yoğun ilgi gördü.

Kazakistan'ın bağımsızlığının 28'inci ve Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) kuruluşunun 10'uncu yılı dolayısıyla düzenlenen konseri, çok sayıda Sırp sanatsever ilgiyle izledi.

Kragujevac'taki konsere Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Tanju Bilgiç ve Kazakistan'ın Belgrad Büyükelçisi Gabit Sızdıbekov'un yanı sıra yerel idareciler ve diğer misafirler katıldı.

Büyükelçi Bilgiç, burada yaptığı konuşmada, bu tür kültürel ve sanatsal faaliyetlerin Türkiye ile Sırbistan'ı daha da yakınlaştırdığını belirterek, Kazakistan'ın bağımsızlığının 28'inci yılını ve aynı zamanda YEE'nin kuruluşunun 10'uncu yılını Sırbistan'da kutlamaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Türkiye, Azerbaycan ve Kazakistan'dan ses sanatçılarının da sahne aldığı etkinlikte, konuklar Azerbaycan'ın kamançasını, Kazakistan'ın dombrasını, Kırgızistan'ın komuzunu ve Türkiye'nin bağlamasını da dinleme imkanı buldu.

Türk dünyasından halk ezgilerinin çalındığı konserde, çeşitli yöresel halk oyunları da oynandı.

Balkan şarkılarının da seslendirildiği konserin sonunda, konuklar sanatçılarla fotoğraf çektirdi.

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Anahtar Kelimeler:
konser Sırbistan Türk dünyası

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