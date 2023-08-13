Siroz'a yakalanan Ufuk Özkan setlere geri döndü! İlk karesine beğeni yağdı!

Ufuk Özkan son hali ile uzun süre konuşulmuştu. Siroz hastalığına yakalanan ve zayıfladığı görülen ünlü oyuncu, TRT1'de yayınlanan Benim Güzel Ailem dizisinin kadrosuna katıldı. Erdal Özyağcılar ile setten fotoğraf paylaşan Özkan'a destek mesajları yağdı.

Geniş Aile dizisindeki Cevahir rolüyle hafızalarda yer edinen Ufuk Özkan, setlere geri döndü.

TRT1'in yeni dizisi Benim Güzel Ailem'in kadrosuna katılan başarılı oyuncu, Erdal Özyağcılar ile setten kareler paylaştı.

Usta oyuncu Erdal Özyağcılar Ufuk Özkan ile paylaştığı fotoğrafa 'Ufukcuğum hoşgeldin. Sefalar getirdin' notunu düştü.

Usta oyuncunun ve Ufuk Özkan'ın oldukça keyifli olduğu görüldüğü paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Kullanıcılardan 'Başardık', 'Sensiz olmazdı be Cevahir', 'Çok iyi görünüyorsunuz' gibi yorumlar geldi.





