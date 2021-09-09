HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Şişli’de boşanma aşamasındaki eşini zorla kaçıran kişi yakalandı

Şişli’de boşanma aşamasındaki eşini zorla kaçıran kişi yakalandı

09.09.2021 19:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şişli'de boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından taksiye bindirilerek, evinin önünden kaçırılan 22 yaşındaki Şilan Topal’ın boşanma aşamasındaki eşi ve olay günü onunla birlikte olan 2 şüpheliden biri yakalandı. Diğer şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Olay, 7 Eylül Salı günü saat 20.00 sıralarında Mahmut Şevket Paşa Mahallesi Güney 3 Sokak’ta yaşanmış, bir çocuk annesi Şilan Topal (22) evinin önünde oturduğu esnada boşanma aşmasında olduğu eşi Mithat Topal ve 2 kişi tarafından zorla taksiye bindirilerek kaçırılmıştı.

YERİ TESPİT EDİLİP YAKALANDI

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, Şilan Topal’ı kaçıran boşanma aşamasındaki eşi Mithat Topal’ın yerini tespit etti. Ekipler, Şilan Topal’ın ve onu zorla alıkoyan eşi Mithat Topal ve olay günü iki şüpheliden birini bulundukları adreste yakalayarak gözaltına aldı. Olay günü takside bulunan şüphelilerden 1 kişiyi ise yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. (DHA)

Boşanma aşamasındaki eşini ailesinin gözü önünde zorla kaçırdıBoşanma aşamasındaki eşini ailesinin gözü önünde zorla kaçırdı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hiçbir yerde bulamayınca şüphelendiler! İkisi de midesinden çıktıHiçbir yerde bulamayınca şüphelendiler! İkisi de midesinden çıktı
Yazı eylüle bırakanlar için en güzel 5 tatil adresiYazı eylüle bırakanlar için en güzel 5 tatil adresi
4 yaşında 40 kilo ağırlığına ulaştı4 yaşında 40 kilo ağırlığına ulaştı
Anahtar Kelimeler:
İstanbul
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Erzurumlu vatandaş tünelden geçerken adeta kendinden geçti

Erzurumlu vatandaş tünelden geçerken adeta kendinden geçti

Kuzey Kore'den gelen fotoğraflar şaşkına çevirdi: Batı'ya mesaj

Kuzey Kore'den gelen fotoğraflar şaşkına çevirdi: Batı'ya mesaj

'İlişkiye girme sırası' tartışması ölümle bitmişti! Ankara'daki olayda yeni gelişme

'İlişkiye girme sırası' tartışması ölümle bitmişti! Ankara'daki olayda yeni gelişme

Falakaya yatırılma teklifi yapıldı! ''Mesajla iknaya çalıştı''

Falakaya yatırılma teklifi yapıldı! ''Mesajla iknaya çalıştı''

Bomba sözler: "Selin Ciğerci ile evlenebilir eşi"

Bomba sözler: "Selin Ciğerci ile evlenebilir eşi"

Noterlerde yeni dönem! 2022 itibarıyla başlıyor

Noterlerde yeni dönem! 2022 itibarıyla başlıyor

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Önce laf attılar, sonra darp ettiler! Yaşadığı dehşeti anlattı

Önce laf attılar, sonra darp ettiler! Yaşadığı dehşeti anlattı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Protokolde 'teyze' krizi! Belediye başkanının koltuğu kaptı

Protokolde 'teyze' krizi! Belediye başkanının koltuğu kaptı

Okullar kapatılır mı? Bakan Koca'dan yüz yüze eğitim açıklaması

Okullar kapatılır mı? Bakan Koca'dan yüz yüze eğitim açıklaması

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Soyağacı hizmetinde yeni uygulama

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Soyağacı hizmetinde yeni uygulama

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.