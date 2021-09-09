Şişli’de boşanma aşamasındaki eşini zorla kaçıran kişi yakalandı

Olay, 7 Eylül Salı günü saat 20.00 sıralarında Mahmut Şevket Paşa Mahallesi Güney 3 Sokak’ta yaşanmış, bir çocuk annesi Şilan Topal (22) evinin önünde oturduğu esnada boşanma aşmasında olduğu eşi Mithat Topal ve 2 kişi tarafından zorla taksiye bindirilerek kaçırılmıştı.

YERİ TESPİT EDİLİP YAKALANDI

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, Şilan Topal’ı kaçıran boşanma aşamasındaki eşi Mithat Topal’ın yerini tespit etti. Ekipler, Şilan Topal’ın ve onu zorla alıkoyan eşi Mithat Topal ve olay günü iki şüpheliden birini bulundukları adreste yakalayarak gözaltına aldı. Olay günü takside bulunan şüphelilerden 1 kişiyi ise yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. (DHA)



