Vatandaşlar dikkat! Hırsızların yeni yöntemi deşifre edildi, kapıdaki magnetler...

Hırsızlarda yol, yöntem ve strateji bitmiyor. Her geçen gün yeni bir şeyle karşımıza çıkan hırsızların son yöntemi 'pes' dedirtti. Kapılara bırakılan ve hiçbirimizin umursamadığı magnetler aslında büyük bir tehlikenin habercisi. Aslında kapıda biriktirilen magnetler evinizin hırsızların hedefi olmasına yol açabilir.

HIRSIZLARIN YENİ YÖNTEMİ DEŞİFRE EDİLDİ

Haber Global'in haberine göre hırsızlar magnetleri soyulacak evi belirlemede kullanıyor. Hırsızlar evde birinin olup olmadığını kapıda biriken magnetlerden anlıyor. Hırsızlar kapıya bir magneti yapıştırıyor ertesi gün geldiğinde de bir magnet daha koyuyor. Evi gözleyen hırsızlar magnetlerin kapıda kaldığını görünce evde uzun süredir kimsenin olmadığına kanaat getirip hemen hırsızlık için harekete geçiyorlar.

VATANDAŞLAR DURUMDAN HABERSİZ

Birçok vatandaş, kapılarına asılan magnetleri önemsemediklerini, hırsızların yeni yöntemini ilk defa duyduklarını dile getirdi.

