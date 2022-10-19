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Vatandaşlar dikkat! Hırsızların yeni yöntemi deşifre edildi, kapıdaki magnetler...

19.10.2022 08:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hırsızlar her geçen gün yeni bir yöntemle karşımıza çıkıyor. Hırsızların soyacakları evi belirlemede yeni yöntemleri deşifre edildi. Hiçbirimizin umursamadığı magnetlerin aslında hırsızların yeni bir oyununun parçası olduğu ortaya çıktı. Kapıya bırakılan magnetlerin hırsızlar tarafından soyulacak evi belirlemede işaret aracı olarak kullanıldığı öğrenildi. Vatandaşlar ise durumdan habersiz olduklarını ifade etti.

Vatandaşlar dikkat! Hırsızların yeni yöntemi deşifre edildi, kapıdaki magnetler...

Hırsızlarda yol, yöntem ve strateji bitmiyor. Her geçen gün yeni bir şeyle karşımıza çıkan hırsızların son yöntemi 'pes' dedirtti. Kapılara bırakılan ve hiçbirimizin umursamadığı magnetler aslında büyük bir tehlikenin habercisi. Aslında kapıda biriktirilen magnetler evinizin hırsızların hedefi olmasına yol açabilir.

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HIRSIZLARIN YENİ YÖNTEMİ DEŞİFRE EDİLDİ

Haber Global'in haberine göre hırsızlar magnetleri soyulacak evi belirlemede kullanıyor. Hırsızlar evde birinin olup olmadığını kapıda biriken magnetlerden anlıyor. Hırsızlar kapıya bir magneti yapıştırıyor ertesi gün geldiğinde de bir magnet daha koyuyor. Evi gözleyen hırsızlar magnetlerin kapıda kaldığını görünce evde uzun süredir kimsenin olmadığına kanaat getirip hemen hırsızlık için harekete geçiyorlar.

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VATANDAŞLAR DURUMDAN HABERSİZ

Birçok vatandaş, kapılarına asılan magnetleri önemsemediklerini, hırsızların yeni yöntemini ilk defa duyduklarını dile getirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Hırsız hırsızlık magnet
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