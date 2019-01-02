Siyasi görüşe göre partner seçimi artıyor

Bu uygulamalara örnek olarak kısa zaman önce Trump destekçilerine özel kullanıma sunulan: Donald Daters

Dünya genelinde en çok kullanılan çöpçatanlık uygulamalarından Tinder'da "Trump'a oy verdiysen benden uzak dur", "Trump taraftarları beni es geçsin" şeklinde mesajlar yer almış ve Başkan Donald Trump destekçilerinin dışlandığı yorumlarına yol açmıştı.

Tinder'in 2016 yılda yaptığı küresel bir ankete göre kullanıcıların yüzde 71'i siyasi görüşün flört için belirleyici bir kriter olduğuna inanıyor.

Donald Trump'ın 2016 seçimlerinde "Amerika'yı yeniden harika yap" sloganından esinlenen uygulamanın sahipleri, Amerika'yı yeniden flört ettir." sloganını kullanıyor.

Tinder ve OKCupid gibi platformlarla aynı sistemi kullanan Donald Daters uygulamasında birbiriyle uyuşan kullanıcılar kendi aralarında ücretsiz mesajlaşabiliyor.



