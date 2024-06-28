Skandal görüntüler! Cesedi mezardan çıkartıp kıyafet giydirdiler... Dalga geçerek video çekip paylaştılar

MYNET|DIŞ HABERLER Brezilya'da bir mezarlıkta kaydedilen görüntüler ülke gündemine yerleşti. Görüntülerde 3 genç ismi açıklanmayan bir adamın mezarını kazarak açtı ve cansız bedenini çıkarttı. Yaşları 14 ila 17 arasında değişen gençler cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde naaşın üzerine kıyafetler giydirerek durumla dalga geçti.
Görüntülerin sosyal medyada gündem olmasından sonra polis incelemelerini derinleştirerek gençlerin 1 saat içinde kimliklerini tespit etti. Bir cesede tecavüz suçuyla gözaltına alınan gençlere verilen ceza belirsizliğini koruyor.