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    4. Skandal görüntüler! Cesedi mezardan çıkartıp kıyafet giydirdiler... Dalga geçerek video çekip paylaştılar

    Skandal görüntüler! Cesedi mezardan çıkartıp kıyafet giydirdiler... Dalga geçerek video çekip paylaştılar

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    28.06.2024 11:17
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    Brezilya'nın güneyindeki Piraquara'daki Sagrada Família Mezarlığı'nda üç genç mezarı kazarak ismi açıklanmayan bir adamın naaşını çıkarttı. Cansız bedene kıyafetler giydiren gençler dalga geçtikleri anları videoya çekerek sosyal medyadan paylaştı. O anların viral olmasında sonra duruma polis müdahale etti.

    Skandal görüntüler! Cesedi mezardan çıkartıp kıyafet giydirdiler... Dalga geçerek video çekip paylaştılar

    MYNET|DIŞ HABERLER Brezilya'da bir mezarlıkta kaydedilen görüntüler ülke gündemine yerleşti. Görüntülerde 3 genç ismi açıklanmayan bir adamın mezarını kazarak açtı ve cansız bedenini çıkarttı. Yaşları 14 ila 17 arasında değişen gençler cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde naaşın üzerine kıyafetler giydirerek durumla dalga geçti.

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    Görüntülerin sosyal medyada gündem olmasından sonra polis incelemelerini derinleştirerek gençlerin 1 saat içinde kimliklerini tespit etti. Bir cesede tecavüz suçuyla gözaltına alınan gençlere verilen ceza belirsizliğini koruyor.

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    Anahtar Kelimeler:
    Brezilya mezarlık
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