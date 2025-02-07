Skandal görüntüler! Kimse duruma anlam veremedi: İç çamaşırını çıkartıp heykelin yayına tuvaletini yaptı

Kolombiya'nın başkenti Bogota'da bulunan bir Rebecca Anıtı'nın yanında kaydedilen görüntüler ilgi çekti. Şok edici videoda kadının heykelin göğüslerine dokunduğu , sonra ona sarılıp öptüğü ve ardından kot pantolonunu indirip çömeldiği görülüyor.

CEKETLE KAMUFLE ETMEK İSTEDİ

Yere çömelen kadın yüzünde bitmeyen bir gülümseme ile heykelin yanına tuvaletini yaptı. Bir adam onu bir ceketle örtmek için koştu, ancak kadın ona sadece gülümseyerek baktı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

NeedToKnow'un bildirdiğine göre, şoke edici video X'te paylaşıldı ve 210 bin kez izlenip yüzlerce yorum alarak viral oldu. İnsanlar öfkelendi ve yerel bir kişi sosyal medyada, "Tamamen eğitim ve kültür eksikliği" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Ne iğrenç bir sahne, ne kadar saygısızca" yorumunu yaptı.

YEREL HALK İÇİN ÖNEMLİ BİR HEYKEL

Rebecca Anıtı yerel halk için önemlidir. Bir şehir havuzunun ortasında bulunan anıt, bir kase ve bir sürahi ile yarı çıplak bir su taşıyıcısını içerir. Kolombiyalı sanatçı Hernando Henao Buriticá tarafından Paris'te yapılan beyaz mermer heykel. Roaul Vernet tarafından Fransız bir orijinalinden kopyalanan La Rebecca, Parque del Centenario olarak bilinen parktaki ilk çeşmeydi. 1926 yılında dikilen heykel, 1492'den itibaren Amerika'ya gelen İspanyol Yahudilerine saygı göstermek amacıyla yaptırılmıştı.