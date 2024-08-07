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    4. Skandal olay! Cani anne ve baba açlıktan öldürdükleri kızlarını hastaneye götürerek grip olduğunu iddia etti

    Skandal olay! Cani anne ve baba açlıktan öldürdükleri kızlarını hastaneye götürerek grip olduğunu iddia etti

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    07.08.2024 11:45
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    Amerika Birleşik Devletleri'nin Oklahoma eyaletinde yaşayan Anthony Yonko ve Lisa Mitchell çifti 7 yaşındaki kızlarını hastaneye grip olduğundan şüphelenerek götürdü. Ancak 7 yaşındaki kızın yetersiz beslenme ve sağlıksız koşullardaki yaşam nedeniyle hayatını kaybettiği fark edildi. Kızlarını aç bırakarak ölümüne neden olan cani anne ve baba tutuklandı.

    MYNET|DIŞ HABERLER Amerika Birleşik Devletleri'nin Oklahoma eyaletinde yaşayan Anthony Yonko ve Lisa Mitchell çifti 7 yaşındaki kızlarını hastaneye getirdiğinde korkunç gerçek ortaya çıktı. İsmi açıklanmayan 7 yaşındaki kız yetersiz beslenme nedeniyle hastaneye getirilmeden saatler önce hayatını kaybetmişti. Doktorlar 7 yaşındaki kızın ağırlığının kendi yaşındaki ortalama bir kızın ağırlığının yarısı kadar olduğunu belirtti. Doktorlar, çocuğun karnına bastırdığında ağzından çok miktarda siyah ve koyu kırmızı renkte salgılar geldiğini söyledi.

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    SAVUNMASI 'PES' DEDİRTTİ

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    Çocuğunu sürekli beslendiğini ve kızının tamamen sağlıklı göründüğünü ifade eden baba Yonko, kızıyla ölmeden önceki gece aynı odada uyuduğunu ve sabah uyandığında kızının hareket etmediğini gördüğünü iddia etti. Ayrıca beyannamede baba kızlarının grip olabileceği ihtimaline karşı 'kraker ve çorba verdikleri' belirtiliyor.

    Mahkeme kayıtlarına göre Yonko ve Mitchell'in her biri birinci derece cinayetle suçlandı . Baba ayrıca işkence, çocuğu yaralayarak öldürme ve sakat bırakma suçlamalarıyla da suçlandı.

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