Skandal olay! Ev sahibi kiracısının evine gizlice girdi... İç çamaşırlarını koklayıp mastürbasyon yaptı

Singapur’da yaşayan Malezyalı Liu isimli bir kadın sık sık evindeki eşyaların yerinin değişmesi üzerine erkek arkadaşıyla birlikte evlerinin içine bir güvenlik kamerası sistemi kurmaya karar verdi. Liu ve sevgilisi işte olduğu sırada yatak odasındaki kameradan bir bildirim gelmesi üzerine genç kadın durumu kontrol etmek istedi. Ancak karşılaştığı manzara karşısında gözyaşlarına hakim olamadı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Shin Min Daily’in haberine gere, Malezyalı kadın ev sahibinin evlerine zorla girdiğini tespit ettikten sonra iç çamaşırı çekmecesinden bazı eşyaları aldığını gördü. Ev sahibi genç kadının iç çamaşırlarını önce kokladı ardından ise yatak odasında mastürbasyon yapmaya başladı. Skandal görüntülerin ardındna Liu ve erkek arkadaşı durumu polise bildirdi ve soruşturma başlatıldı.