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Kiracı ve ev sahibinin tezgah kavgasında sinirler gerildi! Ev sahibi kiracısını saçından çekerek sürükledi

01.07.2023 14:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Singapur’da ismi açıklanmayan bir ev sahibi ve kiracısı arasında sinirler gerildi. Mutfak tezgahının renginin solduğunu söyleyerek sinirlenen ev sahibi kiracısına saldırdı. Genç kadını saçlarından tutarak sürükleyen ev sahibi kapalı bir şemsiye yardımıyla kiracısını kovdu. O anlar ülke gündemine yerleşti.

Kiracı ve ev sahibinin tezgah kavgasında sinirler gerildi! Ev sahibi kiracısını saçından çekerek sürükledi

Singapur’da ev sahibi ve kiracısı arasındaki tartışma bir anda büyüdü. 10 yılı aşkın bir süredir apartman dairesinin tek bir odasını kiralayan kadın, ev sahibinin ortak alandaki mutfak tezgahını bozduğunu söylemesi üzerine şaşkına döndü. İkili arasında başlayan tartışmada ev sahibi tezgah renginin solduğunu söylerken kiracı kadın kendisini savunmaya çalıştı. O anlarda öfkelenen ev sahibi kiracının saçını çekmeye başladı.

ANINDA POLİSE HABER VERDİ

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Evde bulunan diğer kiracıların araya girmesiyle birlikte ev sahibi sakinleştirildi. Olay yerine gelen polis ekipleri ihbarı değerlendirdiklerini ve gerekli işlemler için incelemelerini paylaştıklarını söyledi. Kiracısı ise can güvenliğinin olmadığını söyleyerek evinden bir başka arkadaşının yanına taşınmayı tercih etti.

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