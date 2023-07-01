Kiracı ve ev sahibinin tezgah kavgasında sinirler gerildi! Ev sahibi kiracısını saçından çekerek sürükledi

Singapur’da ev sahibi ve kiracısı arasındaki tartışma bir anda büyüdü. 10 yılı aşkın bir süredir apartman dairesinin tek bir odasını kiralayan kadın, ev sahibinin ortak alandaki mutfak tezgahını bozduğunu söylemesi üzerine şaşkına döndü. İkili arasında başlayan tartışmada ev sahibi tezgah renginin solduğunu söylerken kiracı kadın kendisini savunmaya çalıştı. O anlarda öfkelenen ev sahibi kiracının saçını çekmeye başladı.

ANINDA POLİSE HABER VERDİ

Evde bulunan diğer kiracıların araya girmesiyle birlikte ev sahibi sakinleştirildi. Olay yerine gelen polis ekipleri ihbarı değerlendirdiklerini ve gerekli işlemler için incelemelerini paylaştıklarını söyledi. Kiracısı ise can güvenliğinin olmadığını söyleyerek evinden bir başka arkadaşının yanına taşınmayı tercih etti.