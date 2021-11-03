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Skandal paylaşım sonrası İsrail'in Ankara Büyükelçiliği'nden açıklama

03.11.2021 00:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsrail'in Ankara Büyükelçiliği "onaylı" Instagram hesabından, Türk-ABD heyetlerinin görüşmesine ilişkin bir capsten alınma fotoğraf paylaşımının "siber saldırı" sonucu olduğunu öne sürdü.

Skandal paylaşım sonrası İsrail'in Ankara Büyükelçiliği'nden açıklama

İsrail'in Ankara Büyükelçiliği Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Üzülerek bildiririz ki 02 Kasım'da 22.10 sularında büyükelçiliğimize ait resmi sosyal medya hesaplarımızdan biri siber saldırıya maruz kalmış, saldırıya müdahalemiz devam ederken hesabımız aracılığıyla bir takım uygun olmayan içerikler paylaşılmıştır." ifadesi kullanıldı.

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Açıklamada, bu paylaşımların kendilerine ait olmadığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Bu uygunsuz paylaşım nedeniyle yaşanan her tür olumsuzluk ve karmaşa konusunda üzüntülerimizi bildiririz."

Elçiliğin "onaylı" Instagram hesabından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Jeo Biden'ın G20 Liderler Zirvesi kapsamında Roma'daki görüşmesine ilişkin bir paylaşım yapılmış, yaklaşık 25 dakika görüntülenmişti.

Söz konusu paylaşım daha sonra silinmişti. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
İsrail
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