HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Skandal sözleri tepki çekmişti! Prof. Celal Şengör hakkında soruşturma

Skandal sözleri tepki çekmişti! Prof. Celal Şengör hakkında soruşturma

19.09.2021 22:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Celal Şengör'ün öğrencisini taciz ettiğini anlattığı video tepkilere yol açmış, öğrenciler ve kadın örgütleri Şengör'ün görevden alınmasını istemişti. Şengör'ün görev yaptığı İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörlüğü konuya dair açıklama yaptı.

İTÜ öğretim üyesi Prof. Dr. Celal Şengör'ün sosyal medyada paylaşılan ve bir kadın öğrencisini taciz ettiğini anlattığı video tepki çekmişti.

Videoda Şengör, “Yanımda duruyor. O kadar kızdırdı ki Saniye'nin eteğini kaldırdım, kıçına bir tokat attım. Bu, dehşete düştü. Baktım böyle bakıyor bana. Bana bak dedim baban bunu yaptı mı dedim. Babam bile böyle bir şey yapmadı dedi. Hah dedim eksik kalmış şimdi tamamlandı” ifadelerini kullanmıştı.

İTÜ'DEN AÇIKLAMA

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) rektörlüğü, öğrencisini taciz ettiği ortaya çıkan Prof. Dr. Celal Şengör hakkında idari soruşturma başlattığını açıkladı. İTÜ’nün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada ayrıca, soruşturma sürecinin devam ettiği belirtilirken kamuoyuna “sabırlı” olma çağrısı yapıldı.

Açıklamada, “Taraflardan birinin mağdur olması ve korunması gereken özel hayatı nedeniyle idari soruşturma sonuçlanıncaya kadar kamuoyunu sabırlı olmaya davet ediyoruz. Olayın cezai yönü savcılık incelemesinde olup hukukun üstünlüğüne olan inancımız tamdır” denildi

Celal Şengör'den skandal sözler: Eteğini kaldırıp tokat attım! Sosyal medyada büyük tepkiCelal Şengör'den skandal sözler: Eteğini kaldırıp tokat attım! Sosyal medyada büyük tepki


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dakikalarca yerde yattı! Vatandaşlar polisi aradıDakikalarca yerde yattı! Vatandaşlar polisi aradı
Eylül fırsatları! Geri dönmek istemeyeceksinizEylül fırsatları! Geri dönmek istemeyeceksiniz
Evinin bahçesinde ölü bulundu! Korkunç şüpheEvinin bahçesinde ölü bulundu! Korkunç şüphe
Anahtar Kelimeler:
Celal Şengör taciz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Süper minisiyle dans ederken zor anlar yaşadı

Süper minisiyle dans ederken zor anlar yaşadı

Dehşet anları! Ustasını rehin alıp boğazını kesti

Dehşet anları! Ustasını rehin alıp boğazını kesti

Ordu'da koronavirüs nedeniyle bir fen lisesi uzaktan eğitime geçti

Ordu'da koronavirüs nedeniyle bir fen lisesi uzaktan eğitime geçti

Maç bitmeden ortalık karıştı!

Maç bitmeden ortalık karıştı!

19 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı

19 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı

AK Partili Dağ son anket sonuçlarını paylaştı

AK Partili Dağ son anket sonuçlarını paylaştı

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

İstanbul Havalimanı'nda korkunç ölüm! Midesinde patladı

İstanbul Havalimanı'nda korkunç ölüm! Midesinde patladı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Brezilya'da eşinden şiddet gören kadın camdan atlamaya çalıştı!

Brezilya'da eşinden şiddet gören kadın camdan atlamaya çalıştı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bize nasip oldu" diyerek duyurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bize nasip oldu" diyerek duyurdu

Aracından uyuşturucu çıkan kadın polis: Cinsel içerikli video...

Aracından uyuşturucu çıkan kadın polis: Cinsel içerikli video...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.