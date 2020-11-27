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Snapdragon 875 ve Snapdragon 775G AnTuTu sonuçları ile ortaya çıktı!

27.11.2020 17:42 | Son Güncelleme:
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Snapdragon 875 ve Snapdragon 775G AnTuTu sonuçları ile ortaya çıktı!

Snapdragon 875 ve Snapdragon 775G'nin AnTuTu sonuçları ilk kez göründü. Ünlü sızıntı kaynağı Digital Chat Station, yeni nesil işlemciler Snapdragon 875 ve Snapdragon 775G'nin AnTuTu puanını paylaştı. Buna göre, Snapdragon 875 2021'de çıkacak Android akıllı telefonlara hız katacak.

Snapdragon 875 işlemcisi için beklenen tarih yaklaşıyor. Qualcomm, 1 Aralık'ta düzenleyeceği ''Snapdragon Technology Summit 2020'' etkinliğinde çok yüksek ihtimalle Snapdragon 875 işlemcisini sahneye çıkartacak. Bunun yanında Snapdragon 775G işlemcisinin de Snapdragon 875 ile birlikte tanıtılacağı beklentisi var. Hal böyleyken, en çok merak edilen konu ise Snapdragon 875'in AnTuTu puanı oluyor. Bu konuda merakları gideren isim ise akıllı telefon dünyasının popüler sızıntı kaynaklarından olan Digital Chat Station oldu. Digital Chat Station, Snapdragon 875 AnTuTu puanı ile bizleri selamladı.

İŞTE PAYLAŞILAN SNAPDRAGON 875 ANTUTU PUANI

AnTuTu sonuçlarını paylaşan ünlü sızıntı kaynağının aktardıklarına göre Snapdragon 875 AnTuTu'dan 740 bin puan alıyor. Bu noktada hatırlatmakta fayda var; Snapdragon 865 AnTuTu'dan 600 bin puan almıştı. Yani arada 140 bin puan gibi oldukça yüksek bir fark söz konusu. Samsung'un geçtiğimiz günlerde tanıttığı Exynos 1080 işlemcisi ise aynı testten 693.600 puan almıştı.

Snapdragon 875 AnTuTu

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SNAPDRAGON 775G ANTUTU'DA FARKI KATLADI

İş Snapdragon 775G işlemcisine gelince ise Snapdragon 765G ile aradaki fark daha da açılıyor. 765G'nin halefi olan 775G AnTuTu'dan 530 bin puan alıyor. Snapdragon 765G ise aynı testten 320 bin puan almıştı. Burada da neredeyse 1,7 katlık bir fark var. Tabi tüm bu rakamlar, sızıntı kaynağı aracılığıyla aktarılmış bilgiler. Yani henüz Qualcomm tarafından onaylanmadıkları için iddiadan öteye geçemiyorlar. Qualcomm bu sonuçları yüksek ihtimalle 1 Aralık'ta etkinlikte resmileştirecek.

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