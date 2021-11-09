Snapdragon 898 işlemcili ilk akıllı telefon hangisi olacak? Bizim bir tahminimiz var

Akıllı telefonlar için 2021 yılı oldukça çetin geçti. Çip krizi ve pandemi nedeniyle üretim sorunları telefon üreticilerini etkiledi. Ancak artık kasım ayındayız ve 2021'i geride bırakmaya hazırlanıyoruz. Bu yüzden 2022'nin amiral gemisi akıllı telefonlarında kullanılacak Qualcomm Snapdragon 898 işlemcisinin artık piyasaya sürülmesini bekliyoruz. Bu konuda büyük ihtimalle bir sürpriz ile karşılaşmayacağız ve Qualcomm'un Tech Summit etkinliğinde Snapdragon 898 ile tanışacağız. Ancak Snapdragon 898 işlemcili ilk telefon konusunda bir sürpriz ile karşılaşabiliriz.

MOTO EDGE X GELİYOR

Snapdragon 898 işlemcili ilk telefon için bugüne dek Xiaomi 12'nin adı geçiyordu. Ancak Motorola bu işlemciye sahip bir telefon sunan ilk marka olabilir gibi görünüyor. Zira Motorola'nın üst düzey yetkilisi Chen Jin, Weibo üzerinden Moto Edge X'in yolda olduğunu açıkladı. Yönetici ayrıca cihazın "sonsuz derecede güçlü" olacağını iddia etti.

SNAPDRAGON 898 İŞLEMCİLİ İLK TELEFON OLABİLİR

Elbette Motorola'dan gelen bu paylaşım şirketin yakında Snapdragon 898 işlemcili bir telefon piyasaya süreceğini göstermiyor. Ancak, sızıntı kaynağı Digital Chat Station, Moto Edge X'in Snapdragon 898 ile duyurulan ilk telefon olacağını iddia ediyor.

Eğer söz konusu iddia gerçekse telefonun ilk etapta yalnızca Çin'de satılacağı tahmin ediliyor.

