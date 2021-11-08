"Akıllı telefonların yeni gücü" yolda! Ne zaman tanıtılacak?

Qualcomm Snapdragon 898 işlemcisi için henüz hiçbir şey resmi veya kesin olarak belirlenmiş değil. Ancak işlemcinin bir süredir tanıtılmak için hazırlandığına yönelik yaygın bir görüş hakim. Qualcomm'un Tech Summit etkinliği için resmi internet sitesi üzerinden adım atması ise bu görüşü destekliyor.

QUALCOMM SNAPDRAGON 898'İN TANITIM TARİHİ NETLEŞMİŞ OLABİLİR

Qualcomm, kısa bir süre önce internet sitesinde Tech Summit etkinliğinin 30 Kasım ile 2 Aralık 2021 tarihleri arasında düzenleneceğini açıklayan bir sayfa yayınladı. Sayfada oldukça dikkat çekici detaylar var. Bunlar suda sonsuzluk işaretini takip eden bir teknenin bulunduğu büyük bir pankarttan ve "Daha fazlası, yakında!" yazısından oluşuyor.

Bunun dışında ekstra bir bilgi mevcut değil. Fakat sayfadaki detaylar, bize Snapdragon 898'i işaret ediyor olabilir.

Snapdragon 898'in söylentileri bir süredir ortalıkta dolaşıyor. Hatta bazı kaynaklar daha da ileriye gidip, Snapdragon 898 amiral gemisi işlemcisinin Xiaomi'nin bir süredir beklenen yeni akıllı telefonu Xiaomi 12'de yer alacağını iddia ediyorlar.

Tech Summit etkinliğinin tarihlerine bakılırsa, Snapdragon 898 30 Kasım'da veya en geç 2 Aralık'ta resmileştirilebilir. Böylece Xiaomi, Redmi, Oppo ve Realme gibi üreticilerin akıllı telefonlarında kullanılacak Snapdragon 898 işlemcisinin tüm detaylarını öğrenebiliriz.

QUALCOMM SNAPDRAGON 898'İN ÖZELLİKLERİ

Qualcomm SM8450 olarak da bilinen Snapdragon 898'in özellikleri hakkında zaten oldukça iyi fikirlere sahibiz.

Yeni yonga setinin 3.0 GHz hızında çalışan bir adet Cortex-X2 çekirdeğine, 2.5 GHz hızında çalışan üç adet Cortex-A710 çekirdeğine ve son olarak 1.79 GHz hızında çalışan dört adet Cortex-A510 çekirdeğine sahip olması bekleniyor.

