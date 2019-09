SNES oyunları artık Nintendo Switch üzerinde de oynanabilir

Bu durumun temel nedeni ise Switch’te online olarak oynanabilecek sağlam yapımların bulunmaması. Nintendo bu durumu bir şekilde tolere edebilmek için eski, klasikleşen yapımlarını Switch’e getirme kararı aldı. Üstelik bu oyunlara yalnızca Nintendo Switch Online servisine üye olanların erişebileceği belirtildi.

Geçtiğimiz gün gerçekleşen Nintendo Direct etkinliğinde bazı SNES oyunları Nintendo Switch Online servisi için duyuruldu. Bu oyunlara aşağıdan göz atabilirsiniz.

Super Mario World

Super Mario Kart

The Legend of Zelda: A Link to the Past

Super Metroid

Stunt Race FX

Kirby’s Dream Land 3

Super Mario World 2: Yoshi’s Island

Star Fox

F-ZERO

Pilotwings

Kirby’s Dream Course

BRAWL BROTHERS

Breath of Fire

Demon’s Crest

Joe & Mac 2: Lost in the Tropics

SUPER E.D.F. EARTH DEFENSE FORCE

Super Ghouls ’n Ghosts

Super Puyo Puyo 2

Super Soccer

Super Tennis

İleride bu oyunlara yenilerinin ekleneceği de belirtildi. Bu arada dip not olarak belirtelim. SNES oyunları için hazırlanan kablosuz SNES kontrolcüsünün de Nintendo Online aboneleri tarafından sipariş edilebileceği belirtildi. Bir abonenin en fazla 4 kontrolcü sipariş edebileceği açıklandı.

ROG Zephyrus S GX701 300 HZ ekran ile geliyor!