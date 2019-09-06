SNES oyunları artık Nintendo Switch üzerinde de oynanabilir

Bu durumun temel nedeni ise Switch’te online olarak oynanabilecek sağlam yapımların bulunmaması. Nintendo bu durumu bir şekilde tolere edebilmek için eski, klasikleşen yapımlarını Switch’e getirme kararı aldı. Üstelik bu oyunlara yalnızca Nintendo Switch Online servisine üye olanların erişebileceği belirtildi.
Geçtiğimiz gün gerçekleşen Nintendo Direct etkinliğinde bazı SNES oyunları Nintendo Switch Online servisi için duyuruldu. Bu oyunlara aşağıdan göz atabilirsiniz.
Super Mario World
Super Mario Kart
The Legend of Zelda: A Link to the Past
Super Metroid
Stunt Race FX
Kirby’s Dream Land 3
Super Mario World 2: Yoshi’s Island
Star Fox
F-ZERO
Pilotwings
Kirby’s Dream Course
BRAWL BROTHERS
Breath of Fire
Demon’s Crest
Joe & Mac 2: Lost in the Tropics
SUPER E.D.F. EARTH DEFENSE FORCE
Super Ghouls ’n Ghosts
Super Puyo Puyo 2
Super Soccer
Super Tennis
İleride bu oyunlara yenilerinin ekleneceği de belirtildi. Bu arada dip not olarak belirtelim. SNES oyunları için hazırlanan kablosuz SNES kontrolcüsünün de Nintendo Online aboneleri tarafından sipariş edilebileceği belirtildi. Bir abonenin en fazla 4 kontrolcü sipariş edebileceği açıklandı.
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