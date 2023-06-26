Sofia Vergara yıllara meydan okuyor! Yalnızca minik bir bikini altı giydi

'Modern Family' dizisinin yıldızı Sofia Vergara yaşını hiç yansıtmayan isimlerden. 50 yaşında olan ABD'li oyuncu Vergara, sosyal medyadaki son pozlarıyla olay oldu.

50 yaşındaki Sofia Vergara minicik bikini altını giyip yıllara meydan okuduğunu kanıtladı. Güzelliğiyle dikkat çeken Sofia Vergara'ya beğeni yağdı.

Yalnızca tanga bikini altı giyip üstsüz şekilde şezlonga uzanan güzel oyuncu hayranlarını mest etti.

İddialı pozuyla sosyal medyayı sallayan Sofia Vergara kendisine iyi bakıyor.

Güzel oyuncu daha önce "Çok fazla sebze tüketiyorum. Yeşil çay içiyorum ve yaban mersini yiyorum. Geceleri de papatya çayıma bir kaşık toz kolajen ekliyorum. Bol miktarda da su içiyorum" diyerek beslenme düzenini anlatmıştı.



