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Sofia Vergara yıllara meydan okuyor! Yalnızca minik bir bikini altı giydi

26.06.2023 12:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Modern Family' adlı diziyle şöhretinde büyük bir çıkış yakalayan 50 yaşındaki Sofia Vergara, yıllara meydan okuyor. Yazın keyfini çıkaran Vergara tanga bikini altını giyip üstsüz poz verince olay oldu.

Sofia Vergara yıllara meydan okuyor! Yalnızca minik bir bikini altı giydi

'Modern Family' dizisinin yıldızı Sofia Vergara yaşını hiç yansıtmayan isimlerden. 50 yaşında olan ABD'li oyuncu Vergara, sosyal medyadaki son pozlarıyla olay oldu.

50 yaşındaki Sofia Vergara minicik bikini altını giyip yıllara meydan okuduğunu kanıtladı. Güzelliğiyle dikkat çeken Sofia Vergara'ya beğeni yağdı.

Yalnızca tanga bikini altı giyip üstsüz şekilde şezlonga uzanan güzel oyuncu hayranlarını mest etti.

Ekran Alıntısı

İddialı pozuyla sosyal medyayı sallayan Sofia Vergara kendisine iyi bakıyor.

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Güzel oyuncu daha önce "Çok fazla sebze tüketiyorum. Yeşil çay içiyorum ve yaban mersini yiyorum. Geceleri de papatya çayıma bir kaşık toz kolajen ekliyorum. Bol miktarda da su içiyorum" diyerek beslenme düzenini anlatmıştı.

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