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  4. Soğan soyarken kabuğu elini kesince hastanelik oldu! Tehlikeli enfeksiyona yakalanan aşçı zor günler yaşadı: "Tehlike her evin yakınında"

Soğan soyarken kabuğu elini kesince hastanelik oldu! Tehlikeli enfeksiyona yakalanan aşçı zor günler yaşadı: "Tehlike her evin yakınında"

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
07.02.2025 14:40
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İsmi açıklanmayan bir aşçı yemek yaptığı sırada soğan kabuklarını soyarken beklenmedik tehlikeli bir enfeksiyona yakalanarak neredeyse ölüyordu. Evde yemek yaptığı sırada soğanın kabuğunun elini çizmesinden sonra enfeksiyon kapan aşçı hastanelik oldu.

Soğan soyarken kabuğu elini kesince hastanelik oldu! Tehlikeli enfeksiyona yakalanan aşçı zor günler yaşadı: "Tehlike her evin yakınında"

MYNET|DIŞ HABERLER İsmi açıklanmayan bir kadın aşçı "Arroz Caldo" (Filipin Tavuklu Yulaf Lapası) hazırladığı sırada hastanelik oldu. Soğan soyarken soğan kabuğunun bir parçası baş parmağını kesti. İlk başta bu durumu önemsemeyen aşçı ertesi gün semptomların oluşmasıyla birlikte hastaneye gitti.

ENFEKSİYON KAPTI

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Ertesi sabah uyandığında kolunun hızla şişmeye başladığını ve ağrıyla birlikte tüm kolunun kırmız damarlarla kaplandığını söyleyen aşçı hastaneye gitti. Acil kliniğe vardığında doktorlar onun semptomlarının tahmin edilenden daha şiddetli olduğunu buldular.
Doktorlar başparmağında kalan soğan kabuğunun parçalarını çıkarttı ve flebit (damar iltihabı) ve selülit (bakteriyel bir cilt enfeksiyonu) için antibiyotik verdi.

BEKLENMEDİK TEHLİKELER

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Hikayesi Reddit'te paylaşıldı ve internette en çok konuşulan konu haline geldi. Birçok insan bu konuda endişe duyduğunu dile getirirken, "Günlük yemek pişirmenin beklenmedik tehlikeleri.Tehlike her evin yakınında " yorumu yapıldı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Bir düşünün, sadece soğan soymakla bile ölebilirsiniz." yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Ben genelde arpacık soğanıyla yemek pişiriyorum. Bu çok korkutucu! Şimdi her soğanı kontrol etmem gerekiyor." yorumunda bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
soğan
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