Soğan soyarken kabuğu elini kesince hastanelik oldu! Tehlikeli enfeksiyona yakalanan aşçı zor günler yaşadı: "Tehlike her evin yakınında"

MYNET|DIŞ HABERLER İsmi açıklanmayan bir kadın aşçı "Arroz Caldo" (Filipin Tavuklu Yulaf Lapası) hazırladığı sırada hastanelik oldu. Soğan soyarken soğan kabuğunun bir parçası baş parmağını kesti. İlk başta bu durumu önemsemeyen aşçı ertesi gün semptomların oluşmasıyla birlikte hastaneye gitti.

ENFEKSİYON KAPTI

Ertesi sabah uyandığında kolunun hızla şişmeye başladığını ve ağrıyla birlikte tüm kolunun kırmız damarlarla kaplandığını söyleyen aşçı hastaneye gitti. Acil kliniğe vardığında doktorlar onun semptomlarının tahmin edilenden daha şiddetli olduğunu buldular.

Doktorlar başparmağında kalan soğan kabuğunun parçalarını çıkarttı ve flebit (damar iltihabı) ve selülit (bakteriyel bir cilt enfeksiyonu) için antibiyotik verdi.

BEKLENMEDİK TEHLİKELER

Hikayesi Reddit'te paylaşıldı ve internette en çok konuşulan konu haline geldi. Birçok insan bu konuda endişe duyduğunu dile getirirken, "Günlük yemek pişirmenin beklenmedik tehlikeleri.Tehlike her evin yakınında " yorumu yapıldı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Bir düşünün, sadece soğan soymakla bile ölebilirsiniz." yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Ben genelde arpacık soğanıyla yemek pişiriyorum. Bu çok korkutucu! Şimdi her soğanı kontrol etmem gerekiyor." yorumunda bulundu.