Vücudunun büyük bir bölümünü dövmelerle kaplattı! 160 dövmesi için 10 bin sterlin (45 bin 368 TL) harcadı: Durmaya hiç niyeti yok

MYNET|DIŞ HABERLER 31 yaşındaki influencer ve dövme sanatçısı Brookelle Bombshelle, ilk olarak 18 yaşında eline canavar dövmesi yaptırdı. Bilmediği şey, bunun mürekkep ve iğnelerle olan uzun süreli aşkının başlangıcı olduğuydu. Fenomen isim yıllar içinde mürekkep sanatına adeta takıntılı hale geldi. Şimdilerde ise 10 bin sterline mâl olan 160 dövmeye sahip.

TikTok'ta 63.000'den fazla takipçisi bulunan Brookelle tüm olumsuz eleştirilere rağmen vücudunun tamamına dövme yaptırmak istediğini söyledi. Tamamen dövmeden oluşan bir vücut giysisine sahip olmak istediğini ifade eden Brookelle, "Son 14 yıldır bunun üzerinde çalışıyorum ve ayda en az bir kez dövme yaptırıyorum. Ailem çok anlayışlı, beni görünüşüme göre yargılamıyorlar. Ama annem her zaman 'Bitirdin mi?' diye soruyor" dedi.

"HALKIN TEPKİSİ DEĞİŞKENLİK GÖZTERİYOR"

Ailesinin kendisini desteklemesine rağmen sosyal medyada ve dışarıda tanımadığı insanların tepkilerin konuma göre değiştiğini belirten Brookelle, "Genel halkın tepkisi konuma göre değişir. Örneğin, Amerika'daki çoğu yer görünüşte çekingen görünüyor. Hawaii'de bana çok iltifat ettiler ve dövmelerime ilgi duymuş gibi görünüyorlardı. Özellikle başımdaki veya yüzümdekilere. Genellikle insanlar dik dik bakıyor veya 'Neden?' diye soruyorlar" diye konuştu.

GÖZ DÖVMESİNİ YENİDEN DENEYECEK

ABD'nin Baltimore kentinden olan influencer, şu anda göz dövmesini yeniden deneyeceğini ifade ederek, "İnsanların tepkisi beni ilgilendirmiyor. Muhtemelen ölene kadar dövme yaptırmaya devam edeceğim. Bu noktada parçadan çok ritüel ve evrimle ilgili. Kendinizi iyi hissetmenizi sağlayacak dövmeleri yaptırın, kimsenin fikrinin sizi engellemesine izin vermeyin." ifadelerini kullandı.