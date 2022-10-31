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Mide bulandıran görüntüler! Ağzında kesik bir başla sokakta dolaşan köpek dehşete düşürdü

31.10.2022 07:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meksika'da bir köpeğin, bir bankamatiğin yakınına bırakılan insan kalıntıları karıştırıp ağzında kesik bir insan başıyla sokaklarda dolandığı anların görüntüleri mide bulandırdı. Monte Escobedo bölgesinde yaşayan korku içindeki insanların olayın 26 Ekim Çarşamba gecesi geç saatlerde yaşandığını bildirirken, polislerin sokak köpeği kaçmadan önce olay yerini kordon altına alıp cinayeti araştırma imkanı olmadığı açıklandı.

Mide bulandıran görüntüler! Ağzında kesik bir başla sokakta dolaşan köpek dehşete düşürdü

Paylaşılan görüntülerde, köpeğin kesik başı boyun kısmından tutarak, muhtemelen yemek için güvenli bir yer bulmak üzere ilerlediği görülüyordu. Yetkililer, kesik başın ise bir karton üzerine yazılmış 'bir sonraki kafa sizin' uyarısı ile bir bankamatiğin üzerine bırakıldığını bildirdi. Ancak, hedeflenen alıcı onu fark edemeden, köpek cesedi buldu ve kafasını ağzına alıp sokağın aşağısına taşıdı.

MEKSİKA'DA EN ÇOK ARANAN KİŞİ

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Olayın arkasında dünyanın en korkulan kartellerinden biri olan Cartel Jalisco Nueva Generacion'un (CJNG) olduğuna inanıldığı bildirildi. Bu kartel , Meksika'nın en çok aranan kişisi El Mencho tarafından yönetiliyor. El Mencho, ABD makamları tarafından da aranıyor ve tutuklanmasını sağlayacak bilgiler için 10 milyon dolarlık bir ödül belirlendi.

KİM OLDUĞU BİLİNMİYOR

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Polisler, köpeği ve kafasını bulduğunda, onu hayvandan almayı başardılar. Ancak kurbanın kimliği henüz belirlenemedi ve cesedin geri kalanı da bulunamadı.

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Meksika

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