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Sokak ortasında cinsel ilişki skandalı! Çevrelerindekilere aldırmadan kaldırımda cinsel ilişkiye girerken yakalandılar

03.05.2023 10:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kolombiya’nın Medellin şehrindeki bir sokakta cinsel ilişkiye giren bir çifte ait görüntüler sosyal medyadan tepkilere neden oldu. Sokağı gören bir evden çekilen görüntülerde çiftin kaldırımda birbirlerine yakınlaştıkları anlar Medellin kentindeki sakinleri sinirlendirdi.

Sokak ortasında cinsel ilişki skandalı! Çevrelerindekilere aldırmadan kaldırımda cinsel ilişkiye girerken yakalandılar

Kolombiya’nın Medellin şehrindeki bir sokakta kaydedilen görüntüler kısa sürede sosyal medyanın gündemine yerleşti. Çevresindekilere aldırış etmeden sokak ortasında yakınlaşan çifte ait görüntüler ülkenin gündemine yerleşti. Sosyal medyadan gündem yaratan görüntülerin ardından polis olaya ilişkin soruşturma başlattı.

TEPKİ YAĞMURUNA TUTULDU

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Sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çeken görüntülere ilişkin tepki yağdı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Şehir parçalanıyor. Bu nasıl bir görüntü” yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Gördüklerime inanamıyorum. Bu insanlık nereye gidiyor?” yorumunu ekledi.

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Kolombiya Cinsellik

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