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Sokak ortasında evsiz gence silahlı saldırı: 1 yaralı

21.03.2021 23:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da evsiz genç, iddiaya göre yardım istemek için durdurduğu bir araçta bulunan kişi tarafından ayağından vuruldu. Yaralı genç olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırılırken saldırgan kaçtı.

Sokak ortasında evsiz gence silahlı saldırı: 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre olay, Muratpaşa ilçesi Konuksever Mahallesi 782. Sokak’ta meydana geldi. Sokakta yaşayan 26 yaşındaki İlker Bakır, iddiaya göre bir aracı durdurup karnının acıktığını söyleyerek yardım istedi. Diyalog tartışmaya dönünce duran araçtan inen bir şahıs İlker Bakır’a 3 el ateş açarak bacağından yaraladı. Kimliği belirlenemeyen şahıs araca binerek olay yerinden uzaklaştı. Yaralı olan İlker Bakır, bir apartmanın zemin katındaki dairenin camına vurarak yardım istedi. O sırada İlker Bakır’ın yardım istemek için camına vurduğu evde misafirlikte olan Osman C. kapıyı açtı. Osman C., balkonda yaralı halde gördüğü şahıs için ambulans ve polisi aradı. Olay yerine kısa süre içerisinde sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekipleri olay yerinde İlker Bakır’a ilk müdahalesini yaptıktan sonra tedavisi için hastaneye kaldırıldı. Polis, olay ile ilgili soruşturma başlattı.

"ALLAH RAZISI İÇİN YARDIM İSTEDİ"

İlker Bakır’ın sığındığı evde olay esnasında misafirlik için bulanan vatandaş Osman C., “Biri cama vurdu. Allah rızası için yardım istedi. Kapıyı açtım yardım ettim. Buraya nasıl geldiğini bilmiyorum. Kaçarak, duvardan atlayarak geldiğini söyledi. Kapıyı açtık. Yaralı olduğunu görünce polisi aradım. Ambulansı aradım daha sonra. Yaralı bir insana yardım ettim. İnsanlık göreviydi bu. İnşallah yerine gitmiştir” dedi.

"3 EL ATEŞ ETTİKTEN SONRA ADAM AYAĞINDAN VURULDU"

Olayı gören vatandaş Kürşat Karabatak, “Bir araba geldi. Bir tane adam diğerini vurdu, ileriye doğru koşmaya başladı. 3 el ateş edildikten sonra adam ayağından vuruldu. Duvardan atlayarak yan apartmana saklandı. Polis diye bağırmaya başladı. Vuran adamda kaçtı” diye konuştu. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
antalya silahlı saldırı
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