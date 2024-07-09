Sokak ortasında güpegündüz bir kadına cinsel saldırıda bulundu! Elini kolunu sallayarak uzaklaşırken kıskıvrak güvenlik kameralarına takıldı

MYNET|DIŞ HABERLER İngiltere'nin kuzeybatısında yer alan Manchester şehrinde bir kadın cinsel saldırıya uğradığını dile getirerek polise haber verdi.

Polis şüphelinin kimliğini tespit etmek için olay yerinde bulunan güvenlik kamerası görüntülerini incelerken sabah 06.30 sıralarında cinsel saldırının meydana geldiği söylendi.

Polisin Tameside bölgesinden Dedektif Müfettiş Andrew Day, "Cinsel suçlara ilişkin ihbarları çok ciddiye alıyoruz ve ihbar bize ulaştığından beri kapsamlı ve detaylı soruşturmalar yürütüyoruz." ifadelerini kullandı.







