Öğretmenin kıyafeti okul müdürü tarafından uygunsuz bulundu! Sosyal medyada adeta ikiye bölündü: 'Bunda ne var?'

MYNET|DIŞ HABERLER Sosyal medyada Çinli bir öğretmenin yaptığı paylaşım kısa sürede kullanıcıların ilgisini çekerek yorum yağmuruna tutuldu.

Görüntülerde kadın öğretmen müdürün kendisini odasına çağırdığını ve kıyafeti konusunda uyarılarda bulunduğunu dile getirdi. Müdürün uyarısına anlam veremediğini söyleyen öğretmen bu kez sosyal medya kullanıcılarının fikrini istedi. Sosyal medya kullanıcıları arasında müdüre hak verenler de çıktı.

Kullanıcıların büyük bir bölümü öğretmenin kıyafetinde herhangi bir uygunsuzluk görmediğini dile getirdi. Bir kısım sosyal medya kullanıcısı ise kumaşın inceliği nedeniyle okul için uygun olmadığını ifade etti.

Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bunda ne var?" yorumunu eklerken bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Kumaş olarak çok yanlış bir seçim" yorumunda bulundu.