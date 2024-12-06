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Öğretmenin kıyafeti okul müdürü tarafından uygunsuz bulundu! Sosyal medyada adeta ikiye bölündü: 'Bunda ne var?'

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
06.12.2024 10:18
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Çinli ismi açıklanmayan bir kadın öğretmen, okul müdürünün kıyafet seçimini uygunsuz bulduğunu dile getirmesinden sonra sosyal medyada duruma isyan etti. Kıyafetinde bir soun olmamasına rağmen okul müdürünün kendisini konuşmak için davet ettiğini söyleyen öğretmen sosyal medyadan kıyafetlerini paylaşarak yorum istedi.

Öğretmenin kıyafeti okul müdürü tarafından uygunsuz bulundu! Sosyal medyada adeta ikiye bölündü: 'Bunda ne var?'

MYNET|DIŞ HABERLER Sosyal medyada Çinli bir öğretmenin yaptığı paylaşım kısa sürede kullanıcıların ilgisini çekerek yorum yağmuruna tutuldu.

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Görüntülerde kadın öğretmen müdürün kendisini odasına çağırdığını ve kıyafeti konusunda uyarılarda bulunduğunu dile getirdi. Müdürün uyarısına anlam veremediğini söyleyen öğretmen bu kez sosyal medya kullanıcılarının fikrini istedi. Sosyal medya kullanıcıları arasında müdüre hak verenler de çıktı.

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Kullanıcıların büyük bir bölümü öğretmenin kıyafetinde herhangi bir uygunsuzluk görmediğini dile getirdi. Bir kısım sosyal medya kullanıcısı ise kumaşın inceliği nedeniyle okul için uygun olmadığını ifade etti.

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Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bunda ne var?" yorumunu eklerken bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Kumaş olarak çok yanlış bir seçim" yorumunda bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Öğretmen
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