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Sokak ortasında taciz edilen kadını gördü! Twitch canlı yayında ifşa edip duruma müdahale etti

10.05.2023 14:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokyo sokaklarında ‘Sammit’ kullanıcı adıyla yayın açan Twitch fenomeni bir kadının tacize uğradığı anları saniye saniye kaydetti. Genç kadına yaklaşarak onu rahatsız eden bir adamı gören Sammit duruma müdahale etti. Fenomen isim adamı tanıyor gibi yaparak omzuna dokundu. O kısacık anda genç kadın ise kalabalığa karışarak gözden kayboldu.

Avusturalya’dan Tokyo’ya yerleşen sosyal medya fenomeni Japonya’nın başkentinin sokaklarından bir kesiti hayranlarına sunmak için Twitch’te canlı yayın başlattı. Panoromik bir şekilde takipçilerine sokak görüntüsünü gösterdiği sırada Sammit, bir kadına yakın bir şekilde yürüyen ve onu rahatsız eden bir adam gördü. Durumu anlamak için kadın ve adama doğru yaklaşan fenomen isim sokak ortasındaki tacizi fark edince duruma müdahale etti.

TEK BİR HAREKETLE MÜDAHALE ETTİ

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Fenomen isim arkasından yaklaştığı tacizcinin sırtına dokunarak onu tanıyormuş gibi seslendi. Adamla selamlaşmak için durduran Twitch yayıncısı o anları canlı yayınla hayranlarıyla paylaşırken aynı zamanda genç kadına zaman kazandırmayı başardı.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Tokyo taciz Twitch

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