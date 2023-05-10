Sokak ortasında taciz edilen kadını gördü! Twitch canlı yayında ifşa edip duruma müdahale etti

Avusturalya’dan Tokyo’ya yerleşen sosyal medya fenomeni Japonya’nın başkentinin sokaklarından bir kesiti hayranlarına sunmak için Twitch’te canlı yayın başlattı. Panoromik bir şekilde takipçilerine sokak görüntüsünü gösterdiği sırada Sammit, bir kadına yakın bir şekilde yürüyen ve onu rahatsız eden bir adam gördü. Durumu anlamak için kadın ve adama doğru yaklaşan fenomen isim sokak ortasındaki tacizi fark edince duruma müdahale etti.

TEK BİR HAREKETLE MÜDAHALE ETTİ

Fenomen isim arkasından yaklaştığı tacizcinin sırtına dokunarak onu tanıyormuş gibi seslendi. Adamla selamlaşmak için durduran Twitch yayıncısı o anları canlı yayınla hayranlarıyla paylaşırken aynı zamanda genç kadına zaman kazandırmayı başardı.