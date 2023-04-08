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Ülkede infial yaratan olay! 8 yaşındaki kız çocuğuna defalarca tecavüz edip öldürdü... Cansız bedenini parçalara ayırdı

08.04.2023 10:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hindistan’ın Udaipur kentinin yakınlarındaki Lopda köyünde yaşayan 21 yaşındaki Kamlesh Rajpurt isimli bir adam 8 yaşındaki kız çocuğuna defalarca tecavüz ederek öldürme suçundan tutuklandı. Ülkede infial yaratan olayın sonrasında Rajpurt hakkındaki suçlamaları kabul ederek öldürdüğü kızın cansız bedenini yakalanmamak için parçalara ayırdığını itiraf etti.

Ülkede infial yaratan olay! 8 yaşındaki kız çocuğuna defalarca tecavüz edip öldürdü... Cansız bedenini parçalara ayırdı

Hindistan’da 8 yaşındaki bir kız çocuğuna tecavüz edip öldürdükten sonra cansız bedenini 10 parçaya bölen bir adamın tutuklanması öfkeye neden oldu. İsmi açıklanmayan küçük kızın kaybolmasının sonrasında olayı soruşturan polis memurları Rajpurt’un evinde kan lekelerinin bulunması üzerine 21 yaşındaki adam gözaltına alındı. Kızı evinden kaçırıp tecavüz ettiğini, boğarak öldürdüğünü ve cansız bedeninden kurtulmak için vücudunu parçalara ayırarak bir araziye gömdüğünü itiraf eden 21 yaşındaki Kamlesh Rajpurt isimli bir adam tutuklandı. Tutuklanmasın sonrasında halk sokağa dökülerek Rajpurt’un ölüm cezası alması için protestolarda bulunmaya başladı.

ÖLÜM CEZASI İSTEDİLER

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Olayın ardından Udaipur polis şefi Vikas Sharma, Times of India'ya yaptığı açıklamada, “29 Mart’ta küçük kız eve dönmeyince aile üyeleri polise başvurdu. Kayıp ilanının sonrasında araştırma başlatıldı. Rajpurt evinde bulunan kan lekeleri nedeniyle gözaltına alındı ve ifadesinde tüm suçlarını itiraf etti” dedi.

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Protestocular, suçlu için toplu olarak ölüm cezası talep etmek ve yetkilileri kadınlara daha fazla koruma sağlamaya çağırmak için Lopda köyünün ve çevredeki kasabaların yollarını doldurdu.Ayrıca yetkililere, kızın ailesine kayıpları için 50.000 dolar (yaklaşık 9 milyon 625 bin TL) değerinde tazminat ödemeleri çağrısında bulundular.

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Anahtar Kelimeler:
tecavüz Hindistan

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