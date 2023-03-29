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Yapay zekayla fotoğraflarını müstehcen videolara çevirip taciz ettiler! “Böyle bir şey ancak bir piskopatın aklına gelir”

29.03.2023 15:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafları çalınarak yapay zekayla müstehcen videolara çevrilen 23 yaşındaki Aleyna Ketenci yaşadığı tacizi anlatarak duruma isyan etti. Kendisinin bile unuttuğu liseden kalma fotoğraflarının ekran görüntüsünün alındığını söyleyen Ketenci, yapay zeka aracılığıyla fotoğraflarının müstehcen videolara dönüştürüldüğünü söyleyerek 'Sonuna kadar peşindeyim, hiç bir şeyden korkmayın' dedi.

Yapay zekayla fotoğraflarını müstehcen videolara çevirip taciz ettiler! “Böyle bir şey ancak bir piskopatın aklına gelir”

Sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafları yapay zeka kullanılarak müstehcen videolara dönüştürülen Aleyna Ketenci ilk olarak durumu sosyal medya hesabından “Yardım edin” notuyla açıkladı. Tacize uğradığını ifşa eden genç kadın Show Haber’e yaptığı röportajda hayatını kabusa çeviren olayın detaylarını anlattı.

“ÇOK ENDİŞELENDİM”

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Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarının çalınan erotik shoplarla bambaşka bir forma dönüştürüldüğünü belirten Ketenci, “18 yaşından küçükken paylaştığım fotoğraflara dahi cinsel, erotik shoplar yapmış. Fotoğrafın çeşitli yerlerinden kırparak başka yerlere yapıştırmış. Bu fotoğrafları yapay zekayla aynı şekilde video haline getirmiş” diyerek durumu açıkladı.

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Varlığından dahi haberdar olmadığım liseden kalma fotoğraflarımı dahi ekran görüntüsü almış. Gerçekten normal bir insanın aklına gelemez böyle şeyler ancak bir psikopatın aklına gelir. Bana gönderdiği maillerde evimin ve iş yerimin adresi görünüyordu. Bu yüzden çok endişelendim” dedi.

“SONUNA KADAR PEŞİNDEYİM”

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Tacizcinin ilk başta mail adresine sosyal medyadan aldığı fotoğrafları kolej yaptığı görüntüler göndererek altına ‘seni seviyorum aşkım’ notunu eklediğini belirten Ketenci, durumu ciddiye almadığını söyledi. Ancak 2 ay sonra mail adresinde bu kez müstehcen içerikleri gördüğünü belirten Ketenci, “Korksun benden, çok yanlış kişiye çattı. Sonuna kadar peşindeyim. Kesinlikle korkmayın hiç bir şeyden” diye konuştu.

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