Sokak ortasında tekme tokat dövdü! Kimse ayırmayı başaramadı... Görüntüler şoke etti

Liverpool’da bir sokakta çekilen görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem olmayı başardı. Bir cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntülerde 16 yaşındaki bir kızın Knowsley Heights yakınlarındaki bir sokakta başka bir kız tarafından dövüldüğünü gösteriyor. Liverpool Echo’nun bildirdiğine göre kavga bölgedeki bir barda çıktı ve daha sonrasında tartışmanın büyümesiyle birlikte sokağa taştı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Merseyside polisi kavgaya karışan kızların hakkında soruşturma başlatıldığını ve olay çözülene kadar şartlı kefaletle serbest bırakıldıklarını söyledi. Kurbanın annesi kızının saldırı sırasında yaralar aldığını anlatarak, “Boynunu uzun bir süre boyunca hareket ettiremedi. Hastaneye gittiğinde yapılan taramalarda vücudunun çeşitli yerlerindeki morarmaların dışında iç kanaması olduğu ortaya çıktı” ifadelerini kullandı.