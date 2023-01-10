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  4. Sokak ortasında tekme tokat dövdü! Kimse ayırmayı başaramadı... Görüntüler şoke etti

Sokak ortasında tekme tokat dövdü! Kimse ayırmayı başaramadı... Görüntüler şoke etti

10.01.2023 07:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere’nin Liverpool kentindeki bie gece kulübünde başlayan kavga sokağa taşındı. Sokaktan geçenler aldırış etmeden tekme tokat kavga eden ismi açıklanmayan kızların görüntüsü bir cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı belirtilirken kavga sırasında genç kızlardan birinin yumruklandığı ve tekmelediği anlar kameralara yansıdı.

Sokak ortasında tekme tokat dövdü! Kimse ayırmayı başaramadı... Görüntüler şoke etti

Liverpool’da bir sokakta çekilen görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem olmayı başardı. Bir cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntülerde 16 yaşındaki bir kızın Knowsley Heights yakınlarındaki bir sokakta başka bir kız tarafından dövüldüğünü gösteriyor. Liverpool Echo’nun bildirdiğine göre kavga bölgedeki bir barda çıktı ve daha sonrasında tartışmanın büyümesiyle birlikte sokağa taştı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

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Merseyside polisi kavgaya karışan kızların hakkında soruşturma başlatıldığını ve olay çözülene kadar şartlı kefaletle serbest bırakıldıklarını söyledi. Kurbanın annesi kızının saldırı sırasında yaralar aldığını anlatarak, “Boynunu uzun bir süre boyunca hareket ettiremedi. Hastaneye gittiğinde yapılan taramalarda vücudunun çeşitli yerlerindeki morarmaların dışında iç kanaması olduğu ortaya çıktı” ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
İngiltere Liverpool kavga

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