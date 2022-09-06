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  4. Sokak ortasında tuvaletini yapan kadın olay yarattı! Kocaeli'deki görüntü hızla yayıldı: İshal olmuşsun!

Sokak ortasında tuvaletini yapan kadın olay yarattı! Kocaeli'deki görüntü hızla yayıldı: İshal olmuşsun!

06.09.2022 16:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sokak ortasına tuvaletini yapan kadının görüntüsü olay yarattı. Kocaeli'de çekildiği iddia edilen görüntülerde bir kadının sokak ortasında tuvaletini yaptığı ve hiçbir şey yokmuş gibi yoluna devam ettiği görülüyor. Yanındaki bir başka kadının ise 'ishal olmuşsun' dediği duyuluyor. Mide bulandıran görüntüleri bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Sokakta tuvaletini yapan kadın sosyal medyada gündem yarattı. Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki Bakırcılar Çarşısı Feridun Özbay Caddesi'nde çekildiği iddia edilen görüntülerde yolda yürüyen iki kadından birinin yolun ortasına tuvaletini yaptığı görüldü.

YOLUN ORTASINA TUVALETİNİ YAPTI, YOLUNA DEVAM ETTİ

Yolun ortasına tuvaletini yapan kadın, daha sonra peçete ile silerken hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Peçeteyi de sokağa atan kadın mide bulandırdı.

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"İSHAL OLMUŞSUN"

O esnada yanında bulunan diğer kişinin “İshal olmuşsun” dediği duyuldu.

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MİDE BULANDIRAN GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA YAYILDI

Mide bulandıran görüntüleri bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli tuvalet kadın
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