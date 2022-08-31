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70 yaşındaki adamın çocuklara yaptığı şey mide bulandırdı! Foyası ortaya çıktı, suçüstü yakalandı

31.08.2022 11:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu'da bir süre boyunca tekrar eden iğrenç olayın tüm ayrıntıları mide bulandırdı. Umumi bir tuvalete giren bir çocuk, tuvaletteki bir delikten kendisinin izlendiğini fark edince durumu cep telefonu kamerasına kaydetti. Görüntüleri izleyen güvenlik görevlisi Burhan Türk, günlerce süren gözlemlerinde adamın sabah saatlerinde tuvalet çevresinde gezdiğini gördü. 10 gün sonra arbedenin ardından yakalanan 70 yaşındaki Ş. M., işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

70 yaşındaki adamın çocuklara yaptığı şey mide bulandırdı! Foyası ortaya çıktı, suçüstü yakalandı

Atatürk Orman Parkı'ndaki iğrenç olayın ardından konuşan güvenlik görevlisi Burhan Türk, iki çocuktan şikayet aldıklarını belirterek 10 gün boyunca tuvaletin etrafında turladıklarını söyledi. Mesaisinin bitmesine 10 dakika kala tuvaletlerin olduğu yerde tuvalete giren çocukları izleyen 70 yaşındaki Ş. M.'yi fark ettiğini söyleyen Türk, "Hiçbir şeye aman vermek yok. Böyle şeylere hiç yok. Burada tacize falan fırsat yok" dedi. 10 günlük takip sonunda yakalanarak polise teslim edilen Ş. M. ise serbest bırakıldı. İşte mide bulandıran olayın tüm ayrıntıları...

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TUVALETTEKİ ÇOCUK FARK ETTİ

Edinilen bilgiye göre, Aşağısoku mahallesinde bulunan Atatürk Orman Parkı’ndaki tuvalete giden bir çocuk, tuvaletteki bölmeler arasındaki kırıklardan kendisinin izlendiğini fark etti. Cep telefonuyla kendisini izleyen şahsı kaydeden çocuk parkın güvenlik görevlisi Burhan Türk’ün yanına giderek kaydettiği görüntüleri izletti. İzledikleri karşısında şok olan Türk, şahsı yakalamak için tuvalete gittiğinde Ş.M.’nin (70) olay yerinden kaçtığını gördü. Türk, Ş.M.’nin yakalanması için durumu polis ekiplerine bildirdi.

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“10 GÜN BOYUNCA TAKİP ETTİ”

Olaydan sonra 10 gün boyunca park içerisinde gözlem yapan Türk, sabah saatlerinde Ş.M.’nin tuvaletin çevresinde gezdiğini gördü. Türk, Ş.M.’yi tuvalete girdiği sırada yakalamayı başardı. İkili arasında yaşanan arbedenin ardından güvenlik görevlilerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. İfadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen Ş.M. işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

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Park içerisindeki tuvalet ise, kırıkların tadilatı için kısa süreli kullanıma kapatıldı.

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“10 GÜNDÜR HUZURUM YOKTU”

10 gün boyunca şahsı takip eden ve yakalayarak polise teslim eden güvenlik görevlisi Burhan Türk şöyle konuştu:

“10 gün önce iki çocuktan şikayet aldık. Ben o gün koştum ama yetişemedim. Şahıs arabayla kaçmıştı. Kimseye bir zarar gelmesin diye 10 gündür polis ve güvenlik görevlisi arkadaşlarla turluyorduk. Bugün mesaimin bitmesine 10 dakika kala tuvaletlerin orada kendisini fark ettim. Polis gelmeden kaçmasını engelledim. Polis gelince de teslim ettim. Hiçbir şeye aman vermek yok. Böyle şeylere hiç yok. Burada tacize falan fırsat yok. En önem verdiğimiz şey de bu. İnsanlar huzurlu bir şekilde gezsinler. Çocukların üzerine biraz fazla düşüyoruz. Başlarına bir şey gelmesin diye sürekli takip ediyoruz. Üzerime düşeni yaptım. Şimdi huzurluyum. 10 gündür huzurum yoktu. İnşallah cezasını bulur ve gereken yapılır.”

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(İHA)

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