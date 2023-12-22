Sokak sokak gezip 'Zengin koca arıyorum' ilanını dağıttı! Görüntüler sosyal medyada kısa sürede viral oldu

Sosyal medyada kısa sürede kullanıcıların ilgisini çekerek viral olan görüntülerde bir kadın sokak sokak gezerek elindeki ilanları dağıttı. 'Zengin koca arıyorum' yazılı ilanları elektrik direklerine asan, arabaların sileceklerine bırakan kadın yoldan geçenlere de vermeyi ihmal etmedi.

Genç kadının bulduğu yöntem herkesi şaşkına çevirmeyi başardı. Sosyal medya kullanıcıları kısa sürede gönderiyi yorum ve beğeni yağmuruna tuttu.

Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Abla bulursan bana da ayarla bir şeyler" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise "Nereye kağıtları asmamı önerirsiniz" yorumunu yaptı.







