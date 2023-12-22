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    4. Sokak sokak gezip 'Zengin koca arıyorum' ilanını dağıttı! Görüntüler sosyal medyada kısa sürede viral oldu

    Sokak sokak gezip 'Zengin koca arıyorum' ilanını dağıttı! Görüntüler sosyal medyada kısa sürede viral oldu

    22.12.2023 07:33 | Son Güncelleme:
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    Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntüde evlenmek isteyen bir kadın ilginç bir yönteme başvurdu. İdeal eş adayı için aradığı tek kriterin zenginlik olduğunu söyleyen kadın elindeki ilanları sokak sokak gezerek dağıttı. O anlar sosyal medyada gündem yaratmayı başardı.

    Sokak sokak gezip 'Zengin koca arıyorum' ilanını dağıttı! Görüntüler sosyal medyada kısa sürede viral oldu

    Sosyal medyada kısa sürede kullanıcıların ilgisini çekerek viral olan görüntülerde bir kadın sokak sokak gezerek elindeki ilanları dağıttı. 'Zengin koca arıyorum' yazılı ilanları elektrik direklerine asan, arabaların sileceklerine bırakan kadın yoldan geçenlere de vermeyi ihmal etmedi.

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    Genç kadının bulduğu yöntem herkesi şaşkına çevirmeyi başardı. Sosyal medya kullanıcıları kısa sürede gönderiyi yorum ve beğeni yağmuruna tuttu.

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    Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Abla bulursan bana da ayarla bir şeyler" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise "Nereye kağıtları asmamı önerirsiniz" yorumunu yaptı.

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