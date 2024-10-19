Sokakta video çekerken taciz edildikleri anları gösterdiler! "Türkiye'de kadın olmak nasıl bir şey diye sorarlarsa..."

Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü kısa sürede gündem yarattı. Görüntülerde iki kadın sokak ortasında kombinlerini göstermek için kamera karşısına geçmişti. Arkalarından geçen bir aracın sürücüsü ise kadınları sözlü olarak taciz etti. O anlar TikTok'ta, "Bir Türkiye'de kadın olmak nasıl bir şey diye sorarsa ona bu videoyu gösterin" notuyla paylaşıldı.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderiyi yorum yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Kadınlar olarak güvende hissetmeye ihtiyacımız var" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Güvende değiliz" yorumunu yaptı.