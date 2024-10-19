Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. Sokakta video çekerken taciz edildikleri anları gösterdiler! "Türkiye'de kadın olmak nasıl bir şey diye sorarlarsa..."

Sokakta video çekerken taciz edildikleri anları gösterdiler! "Türkiye'de kadın olmak nasıl bir şey diye sorarlarsa..."

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
19.10.2024 07:37
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

TikTok'ta paylaşılan bir görüntü kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekmeyi başardı. İki kadın sokak ortasında kombinlerini göstermek için video çekerken taciz edildikleri anları kaydetmiş oldu. TikTok paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem yarattı.

Sokakta video çekerken taciz edildikleri anları gösterdiler! "Türkiye'de kadın olmak nasıl bir şey diye sorarlarsa..."

Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü kısa sürede gündem yarattı. Görüntülerde iki kadın sokak ortasında kombinlerini göstermek için kamera karşısına geçmişti. Arkalarından geçen bir aracın sürücüsü ise kadınları sözlü olarak taciz etti. O anlar TikTok'ta, "Bir Türkiye'de kadın olmak nasıl bir şey diye sorarsa ona bu videoyu gösterin" notuyla paylaşıldı.

2

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderiyi yorum yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Kadınlar olarak güvende hissetmeye ihtiyacımız var" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Güvende değiliz" yorumunu yaptı.

İlginizi Çekebilir

Bir gören bir daha baktı! "Ne yapıyorlar?"

Bir gören bir daha baktı! "Ne yapıyorlar?"

 7 farklı adamın tecavüzüne uğramıştı: 3'ü yakalandı, 4'ü aranıyor

7 farklı adamın tecavüzüne uğramıştı: 3'ü yakalandı, 4'ü aranıyor

 Çiçekçilik yapan kızın cevaplarına tepki yağdı! "Onlar çok biliyorlar"

Çiçekçilik yapan kızın cevaplarına tepki yağdı! "Onlar çok biliyorlar"

 Hepsi 16 yaşındaydı! Aralarındaki tartışma kanlı bitti

Hepsi 16 yaşındaydı! Aralarındaki tartışma kanlı bitti

 Kızının doğum gününde twerk yaptı! Tepkiler gecikmedi

Kızının doğum gününde twerk yaptı! Tepkiler gecikmedi
Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya cinsel taciz
En Çok Okunan Trend Haberler
Resmi Gazete'de yayımlandı! Sağlık Bakanlığı'nda Rıza Uçan görevden alındı

Resmi Gazete'de yayımlandı! Sağlık Bakanlığı'nda Rıza Uçan görevden alındı

Detaylar kan dondurdu, işte bebek katili doktor ve hemşireler

Detaylar kan dondurdu, işte bebek katili doktor ve hemşireler

Ölümle yaşam arasında 5 dakika! Pencereleri silerken dengesini kaybetti

Ölümle yaşam arasında 5 dakika! Pencereleri silerken dengesini kaybetti

The Simpsons (Simpsonlar) yine bildi! Yüzyılın felaketini 28 yıl önce öngördü

The Simpsons (Simpsonlar) yine bildi! Yüzyılın felaketini 28 yıl önce öngördü

Alarma geçtiler! Güvenlik önlemleri arttırıldı... Gösterisini böyle savundu

Alarma geçtiler! Güvenlik önlemleri arttırıldı... Gösterisini böyle savundu

Bacağı sürat teknesinin pervanesine sıkıştı... Deniz bir anda kana bulandı

Bacağı sürat teknesinin pervanesine sıkıştı... Deniz bir anda kana bulandı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Rahatlıktan ödün vermeyenlerin ilk tercihi Camper'da %50'ye varan indirimler

Rahatlıktan ödün vermeyenlerin ilk tercihi Camper'da %50'ye varan indirimler

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Keyifli bir mola için ihtiyacınız olan tek şey: Stanley!

Keyifli bir mola için ihtiyacınız olan tek şey: Stanley!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.