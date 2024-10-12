Şoke eden görüntüler! Otoyol sele teslim oldu... Aracın lastiklerini ısıran timsahı saniye saniye kaydetti

MYNET|DIŞ HABERLER Yüzyılın kasırgası olarak nitelenen Milton Kasırgası, Amerika Birleşik Devletleri'ni alarma geçirdi. Milton nedeniyle Florida'da çok sayıda hortum meydana geldi. Florida'da kasırga nedeniyle otoyola sel sularına teslim oldu. O anları cep telefonuyla kaydeden bir kişi sel sularının arasından çıkan bir timsahın aracının lastiklerini yemeye çalışması üzerine şaşkına döndü.

Uzmanlar, timsahlar gibi en üst düzey yırtıcıların, onları büyük mesafelere sürükleyebilen ve potansiyel olarak birinin ön kapısının önüne bırakabilen seller sırasında önemli bir tehlike oluşturduğunu vurguladı.