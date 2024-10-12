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Şoke eden görüntüler! Otoyol sele teslim oldu... Aracın lastiklerini ısıran timsahı saniye saniye kaydetti

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
12.10.2024 15:25
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Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinde bir adam Milton Kasırgası'nın etkisiyle otoyolun sel sularına teslim olmasıyla ilginç anlar yaşandı. Adam pencerenin dışına baktığında lastiğini çiğneyen büyük bir timsah fark etti. O anları saniye saniye kaydederek sosyal medyadan paylaştı.

Şoke eden görüntüler! Otoyol sele teslim oldu... Aracın lastiklerini ısıran timsahı saniye saniye kaydetti

MYNET|DIŞ HABERLER Yüzyılın kasırgası olarak nitelenen Milton Kasırgası, Amerika Birleşik Devletleri'ni alarma geçirdi. Milton nedeniyle Florida'da çok sayıda hortum meydana geldi. Florida'da kasırga nedeniyle otoyola sel sularına teslim oldu. O anları cep telefonuyla kaydeden bir kişi sel sularının arasından çıkan bir timsahın aracının lastiklerini yemeye çalışması üzerine şaşkına döndü.

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Uzmanlar, timsahlar gibi en üst düzey yırtıcıların, onları büyük mesafelere sürükleyebilen ve potansiyel olarak birinin ön kapısının önüne bırakabilen seller sırasında önemli bir tehlike oluşturduğunu vurguladı.

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Anahtar Kelimeler:
kasırga Amerika
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