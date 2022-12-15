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Sadece kadınlara özel bir gece kulübü açtı! ''En son bir erkek beni saçımdan tutup sürükleyince...''

15.12.2022 12:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yıllar boyunca dışarı çıkıp eğlenmek istediği neredeyse her gecenin bir erkek tarafından mahvedildiğini söyleyen Teddy Edwardes, sorununa inanılmaz bir çözüm buldu. Yeni bir girişimle sadece kadınlara özel bir gece kulübü açan Teddy, bir TikTok gönderisinde yaşadıklarını ve kulübünü kurma hikayesini anlatınca gündem oldu.

Sadece kadınlara özel bir gece kulübü açtı! ''En son bir erkek beni saçımdan tutup sürükleyince...''

Uzun süredir şikayetçi olduğu erkek şiddetine en son 5 yıl önce dışarı çıktığında yaşadığı korkunç bir deneyim eklenince akıl almaz bir karar alan Teddy Edwardes, Londra'da kadınlara özel 'LICK' isimli gece kulübünü kurdu. Gece dışarıdayken yıllarca yaşadığı zorluk ve taciz hikayelerini paylaşan genç kadın, bu deneyimlerin kendisini güvenli bir alan yaratmaya ittiğini söyledi.

SAÇINDAN SÜRÜKLEDİ

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Teddy, gönderilerinden birinde, son kez dışarıda geçirdiği geceyi bir adamın 5 yıl önce nasıl mahvettiğini ve onu bu karara ittiğini "Kulüplere gitmekten ve her seferinde erkeklerle bir tür sorun yaşamaktan bıkmıştım. Son damla da şuydu: Arkadaşımın bir kulüpte gerçekleşen albüm lansmanına girdim ve saniyeler içinde bir adam atkuyruğu yaptığım saçlarımdan tutup sırf bana bir içki ısmarlamak için bara kadar sürükledi.'' diye anlattı.

ERKEK ARKADAŞI BİLE...

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Bunun üzerine bir girişimde bulunma kararı alan Teddy, sadece kadınlara özel bir gece kulübü kurdu ve şimdi gecede 2.000 kadınla şu anda ülkenin en büyüğü olduğunu söyledi. Ayrıca birçok kadından da sayısız olumlu dönüt aldığının altını çizdi. Teddy, ilk birkaç yılın ciddi bir mücadele olduğunu ve zar zor başa çıktığını hatta partnerinin bile onu bu fikirden vazgeçmeye çalıştığını anlattı. Neyse ki kararlılığını koruyarak başarıya ulaştı.

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