Son ankette tablo tersine döndü: Fark bıçaksırtı! Özgür Özel "Keyfimiz yerinde" demişti

Son seçim anketinden gelen sonuçlar ilgi çekti. MAK Araştırma'nın anketinde, 31 Mart yerel seçimlerinde olduğu gibi, CHP birinci sıraya yerleşti, AK Parti ikinci sıraya düştü, Yeniden Refah Partisi de oy oranıyla dikkat çekti.
CHP Genel Başkanı Özel, geçtiğimiz gün Sözcü TV'de katıldığı canlı yayında son yapılan anketlere değinerek, "Anketlerde keyfimiz yerinde. Bizi 34, AKP'yi 32, 31 ölçen, bizi 31, AK Parti'yi 29 ölçen de var. Bir tane ankette 29 ile 28 de gördüm. Tabii bunda kararsızlar da var, bakalım kararsızlar nasıl bir yönelimde olacak. Son yerel seçimde güzel bir karar verdiler. Biz anketlerde birinci parti olmayı sürdürmeyi istiyoruz ama şunu söyleyeyim seçim zamanına gelmeden hiçbir şey belli olmuyor. Biz son kurultayda partiyi yüzde 14-16 bandında aldık, 38'le seçimi sonuçlandırdık. Önemli olan süreçleri iyi yönetmek." değerlendirmesinde bulunmuştu.
MAK Araştırma'nın Temmuz 2024 anketini Sözcü yazarı Aytunç Erkin köşesine taşıdı. Erkin'in aktardığına göre anket 6 bin 150 kişiyle yüz yüze görüşülerek gerçekleştirildi.
Katılımcılara "14 Mayıs 2023’te kime oy verdiniz?” sorusu yöneltildiğinde gelen yanıtlar şöyle oldu:
Katılımcılar "yarın seçim olması durumunda kime oy verecekleri" sorusuna yanıt verdiğinde, kararsızlar dağıtıldıktan sonra ortaya çıkan tablo şöyle oldu:
Öte yandan "14 Mayıs 2023’te oy verdiğim siyasi partiden farklı partiye oy vereceğim" diyenlerin oranı ise yüzde 31 çıktı.