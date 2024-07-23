HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son ankette tablo tersine döndü: Fark bıçaksırtı! Özgür Özel "Keyfimiz yerinde" demişti

Son ankette tablo tersine döndü: Fark bıçaksırtı! Özgür Özel "Keyfimiz yerinde" demişti

23.07.2024 08:51
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP lideri Özgür Özel erken seçimi gündeme getirmeye devam ederken bazı anket sonuçlarını da açıklamıştı. Bu sırada MAK Araştırma'nın temmuz ayı seçim anketi sonuçları ortaya çıktı. AK Parti ile CHP'nin ilk iki sırayı paylaştığı ankette iki parti arasındaki fark bıçaksırtı. Seçmenlerin 14 Mayıs 2023'teki tercihleri de soruldu; bu tercihler dikkate alındığında Temmuz 2024'te iki partinin de oylarında büyük değişim olduğu görüldü.

Son ankette tablo tersine döndü: Fark bıçaksırtı! Özgür Özel "Keyfimiz yerinde" demişti

Son seçim anketinden gelen sonuçlar ilgi çekti. MAK Araştırma'nın anketinde, 31 Mart yerel seçimlerinde olduğu gibi, CHP birinci sıraya yerleşti, AK Parti ikinci sıraya düştü, Yeniden Refah Partisi de oy oranıyla dikkat çekti.

Artık bu haberi dinlemek de mümkün. Şimdi uygulamayı indir!

ÖZEL: ANKETLERDE KEYFİMİZ YERİNDE

CHP Genel Başkanı Özel, geçtiğimiz gün Sözcü TV'de katıldığı canlı yayında son yapılan anketlere değinerek, "Anketlerde keyfimiz yerinde. Bizi 34, AKP'yi 32, 31 ölçen, bizi 31, AK Parti'yi 29 ölçen de var. Bir tane ankette 29 ile 28 de gördüm. Tabii bunda kararsızlar da var, bakalım kararsızlar nasıl bir yönelimde olacak. Son yerel seçimde güzel bir karar verdiler. Biz anketlerde birinci parti olmayı sürdürmeyi istiyoruz ama şunu söyleyeyim seçim zamanına gelmeden hiçbir şey belli olmuyor. Biz son kurultayda partiyi yüzde 14-16 bandında aldık, 38'le seçimi sonuçlandırdık. Önemli olan süreçleri iyi yönetmek." değerlendirmesinde bulunmuştu.

6 BİN 150 KİŞİ KATILDI

MAK Araştırma'nın Temmuz 2024 anketini Sözcü yazarı Aytunç Erkin köşesine taşıdı. Erkin'in aktardığına göre anket 6 bin 150 kişiyle yüz yüze görüşülerek gerçekleştirildi.

Başlıksız-5

14 MAYIS'TA 10 PUANLIK FARK

Katılımcılara "14 Mayıs 2023’te kime oy verdiniz?” sorusu yöneltildiğinde gelen yanıtlar şöyle oldu:

  • Yüzde 34 AK Parti
    • Yüzde 24 CHP

CHP İLE AK PARTİ ARASINDA FARK BIÇAKSIRTI

Katılımcılar "yarın seçim olması durumunda kime oy verecekleri" sorusuna yanıt verdiğinde, kararsızlar dağıtıldıktan sonra ortaya çıkan tablo şöyle oldu:

  • CHP yüzde 31.2
  • AK Parti yüzde 30
  • MHP yüzde 8.6
  • DEM Parti yüzde 8.6
  • YRP yüzde 7.5
  • İYİ Parti yüzde 6.4
  • Zafer Partisi yüzde 2.2
  • TİP yüzde 1.1
  • Saadet yüzde 1.1
  • DEVA yüzde 1.1
  • Diğer partiler 2.2.

iStock-493435454

TERCİHİNİ DEĞİŞTİRME EĞİLİMİNDEKİ SEÇMENLER

Öte yandan "14 Mayıs 2023’te oy verdiğim siyasi partiden farklı partiye oy vereceğim" diyenlerin oranı ise yüzde 31 çıktı.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Erdoğan peş peşe paylaştı: "Aziz milletimiz istikbalini belirledi"Erdoğan peş peşe paylaştı: "Aziz milletimiz istikbalini belirledi"
Anahtar Kelimeler:
seçim anketi CHP ak parti anket oy oranları
En Çok Okunan Haberler
Merkez Bankası faiz kararına bankalar bile şaşırdı!

Merkez Bankası faiz kararına bankalar bile şaşırdı!

İlk etapta 4 bankada hayata geçirildi!

İlk etapta 4 bankada hayata geçirildi!

Aşırı sıcaklar depremi tetikler mi? Tüysüz uyardı: İki bölgeye dikkat!

Aşırı sıcaklar depremi tetikler mi? Tüysüz uyardı: İki bölgeye dikkat!

İzmir’deki elektrik faciasında çok konuşulacak itiraf!

İzmir’deki elektrik faciasında çok konuşulacak itiraf!

Sevgili cinayeti: Erkek arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

Sevgili cinayeti: Erkek arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ayaklanma tehdidinde bulunan haber spikeri Gülçin Tosun’a RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’den tepki: ‘Haddi değil!’

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ayaklanma tehdidinde bulunan haber spikeri Gülçin Tosun’a RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’den tepki: ‘Haddi değil!’

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Prime Day'e özel ünlü markalardaki devasa indirimler burada!

Prime Day'e özel ünlü markalardaki devasa indirimler burada!

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

"Adidas'ın kalitesini kanıtladığı seri!" Outdoor tutkunlarının favorisi...

"Adidas'ın kalitesini kanıtladığı seri!" Outdoor tutkunlarının favorisi...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.