Son ankette tablo tersine döndü: Fark bıçaksırtı! Özgür Özel "Keyfimiz yerinde" demişti

Son seçim anketinden gelen sonuçlar ilgi çekti. MAK Araştırma'nın anketinde, 31 Mart yerel seçimlerinde olduğu gibi, CHP birinci sıraya yerleşti, AK Parti ikinci sıraya düştü, Yeniden Refah Partisi de oy oranıyla dikkat çekti.

ÖZEL: ANKETLERDE KEYFİMİZ YERİNDE

CHP Genel Başkanı Özel, geçtiğimiz gün Sözcü TV'de katıldığı canlı yayında son yapılan anketlere değinerek, "Anketlerde keyfimiz yerinde. Bizi 34, AKP'yi 32, 31 ölçen, bizi 31, AK Parti'yi 29 ölçen de var. Bir tane ankette 29 ile 28 de gördüm. Tabii bunda kararsızlar da var, bakalım kararsızlar nasıl bir yönelimde olacak. Son yerel seçimde güzel bir karar verdiler. Biz anketlerde birinci parti olmayı sürdürmeyi istiyoruz ama şunu söyleyeyim seçim zamanına gelmeden hiçbir şey belli olmuyor. Biz son kurultayda partiyi yüzde 14-16 bandında aldık, 38'le seçimi sonuçlandırdık. Önemli olan süreçleri iyi yönetmek." değerlendirmesinde bulunmuştu.

6 BİN 150 KİŞİ KATILDI

MAK Araştırma'nın Temmuz 2024 anketini Sözcü yazarı Aytunç Erkin köşesine taşıdı. Erkin'in aktardığına göre anket 6 bin 150 kişiyle yüz yüze görüşülerek gerçekleştirildi.

14 MAYIS'TA 10 PUANLIK FARK

Katılımcılara "14 Mayıs 2023’te kime oy verdiniz?” sorusu yöneltildiğinde gelen yanıtlar şöyle oldu:

Yüzde 34 AK Parti Yüzde 24 CHP



CHP İLE AK PARTİ ARASINDA FARK BIÇAKSIRTI

Katılımcılar "yarın seçim olması durumunda kime oy verecekleri" sorusuna yanıt verdiğinde, kararsızlar dağıtıldıktan sonra ortaya çıkan tablo şöyle oldu:

CHP yüzde 31.2

AK Parti yüzde 30

MHP yüzde 8.6

DEM Parti yüzde 8.6

YRP yüzde 7.5

İYİ Parti yüzde 6.4

Zafer Partisi yüzde 2.2

TİP yüzde 1.1

Saadet yüzde 1.1

DEVA yüzde 1.1

Diğer partiler 2.2.

TERCİHİNİ DEĞİŞTİRME EĞİLİMİNDEKİ SEÇMENLER

Öte yandan "14 Mayıs 2023’te oy verdiğim siyasi partiden farklı partiye oy vereceğim" diyenlerin oranı ise yüzde 31 çıktı.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır