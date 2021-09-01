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Son Dakika: 1 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı

01.09.2021 20:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1 Eylül Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 290 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 23 bin 946 oldu. Twitter hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Tabloda durum tıpkı bugünkü gibi devam ederse, 2 haftada en az 335.000 yeni vakamız, 4.000 yeni can kaybımız olur. Günlük hayatta salgın gerçeğini göz ardı etmekle, ilk doz aşıyı ertelemekle, devam dozlarını ihmal etmekle toplum olarak ağır bedel ödüyoruz." dedi.

Son Dakika: 1 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı

1 Eylül 2021 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Türkiye'de son 24 saatte 302 bin 869 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 946 kişinin testi pozitif çıktı, 290 kişi hayatını kaybetti. İyileşen sayısı ise 15 bin 164 oldu.

AŞILAMA VERİLERİ

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 78,24, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 60,20 olarak gerçekleşti.

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 94 milyon 873 bin 884'e yükseldi.

İLLERE GÖRE AŞILAMA

En az bir doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Tekirdağ, Amasya, Aydın, Yalova ve Eskişehir olarak açıklandı.

En az bir doz aşı yapılanların oranının en az olduğu iller ise Şanlıurfa, Gümüşhane, Diyarbakır, Mardin, Muş, Bitlis, Bingöl, Batman, Bayburt ve Siirt olarak sıralandı.

"AĞIR BEDEL ÖDÜYORUZ"

Güncel verileri Twitter hesabından paylaşan Bakan Koca, "Tabloda durum tıpkı bugünkü gibi devam ederse, 2 haftada en az 335.000 yeni vakamız, 4.000 yeni can kaybımız olur. Günlük hayatta salgın gerçeğini göz ardı etmekle, ilk doz aşıyı ertelemekle, devam dozlarını ihmal etmekle toplum olarak ağır bedel ödüyoruz." dedi.

1 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

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31 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (31 Ağustos) koronavirüs nedeniyle 252 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 21 bin 893 olarak açıklanmıştı.

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