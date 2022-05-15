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Son dakika: 15 Mayıs koronavirüs tablosu belli oldu

15.05.2022 20:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Sağlık Bakanlığının internet sitesinden yapılan açıklamada yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınına ilişkin güncel gelişmeler duyuruldu. 15 Mayıs 2022 koronavirüs tablosu belli oldu. Son 24 saatte Türkiye'de 1154 kişi koronavirüse yakalandı, 10 kişi ise hayatını kaybetti. İşte koronavirüs verileriyle ilgili son durum...

Son dakika: 15 Mayıs koronavirüs tablosu belli oldu

Son dakika... Sağlık Bakanlığı tarafından, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında son duruma ilişkin veriler paylaşıldı. 15 Mayıs 2022 Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu belli oldu.

İşte güncel koronavirüs tablosu:

15MAY

14 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

14MAY

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Sağlık Bakanlığı
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