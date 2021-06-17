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Son Dakika: 17 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı

17.06.2021 19:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 62 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 5 bin 904 oldu. Toplam can kaybı ise 49 bin 12 olarak açıklandı. İşte 17 Haziran koronavirüs tablosunda son durum...

Son Dakika: 17 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı

17 Haziran 2021 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Türkiye'de son 24 saatte 225 bin 64 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 904 kişinin testi pozitif çıktı, 62 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı ise 509 olarak kayıtlarda yer aldı.

Ağır hasta sayısı 860 oldu, 4 bin 143 kişinin Kovid-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 219 bin 797'ye yükseldi.

Test sayısı 57 milyon 889 bin 862'ye ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 354 bin 153, vefat sayısı da 49 bin 12 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,4, yatak doluluk oranı yüzde 50,4, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 60,2, ventilatör doluluk oranı yüzde 27,9, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat ve filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

17 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU

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16 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (16 Haziran) koronavirüs nedeniyle 71 kişi hayatını kaybetmişti, yeni vaka sayısı ise 6 bin 221 olarak açıklanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) pandemi Sağlık Bakanlığı

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