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  4. Son dakika! Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı

Son dakika! Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı

17.06.2021 17:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 5-11 Haziran arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı. Haritaya göre vaka yoğunluğunun en fazla olduğu il Kars oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeleri kullandı:

İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Vaka sayılarının düşüş hızı azalsa da düşme eğilimi devam ediyor. Aşı ile bitecek.
harita
İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 55,20, Ankara'da 94,87, İzmir'de 32,04 oldu.

VAKA SAYISI EN ÇOK AZALAN İLLER

Bakan Koca, "Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerimiz; Bilecik, Karaman, Malatya, Kastamonu ve Isparta. Vaka sayılarında düşüş devam edecek aşı ile bağışıklık kazanacağız. Aşı ile bitecek." dedi.
grafik


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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) pandemi Fahrettin Koca Sağlık Bakanı

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