Son dakika! Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeleri kullandı:

İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Vaka sayılarının düşüş hızı azalsa da düşme eğilimi devam ediyor. Aşı ile bitecek.



İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 55,20, Ankara'da 94,87, İzmir'de 32,04 oldu.

VAKA SAYISI EN ÇOK AZALAN İLLER

Bakan Koca, "Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerimiz; Bilecik, Karaman, Malatya, Kastamonu ve Isparta. Vaka sayılarında düşüş devam edecek aşı ile bağışıklık kazanacağız. Aşı ile bitecek." dedi.





