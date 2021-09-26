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Son Dakika: 26 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı

26.09.2021 19:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

26 Eylül Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 228 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 25 bin 861 oldu. Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Koca, "Maske takanların sayısı? Sosyal mesafe kuralına dikkat edenlerin sayısı? Tam doz aşı olanların sayısı? Salgınla mücadelenin gereklerini yapanlar arttıkça, yeni vaka sayılarımız ve ona bağlı olarak vefat sayılarımız azalacak. Hep birlikte, kararlılıkla, üzerimize düşeni yapalım." dedi.

Son Dakika: 26 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı

26 Eylül 2021 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Türkiye'de son 24 saatte 341 bin 221 Kovid-19 testi yapıldı, 25 bin 861 kişinin testi pozitif çıktı, 228 kişi yaşamını yitirdi. İyileşen sayısı ise 24 bin 875 oldu.

AŞILAMA VERİLERİ

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 70,18, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 86,10 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan toplam aşı sayısı 107 milyon 840 bin 404'e yükseldi.

İLLERE GÖRE AŞILAMA

En az iki doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il Kırklareli, Amasya, Muğla, Eskişehir, Çanakkale, Ordu, Edirne, Balıkesir, Burdur ve İzmir oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranı en düşük iller ise Şanlıurfa, Mardin, Bitlis, Batman, Muş, Diyarbakır, Siirt, Ağrı, Bingöl ve Şırnak olarak sıralandı.

"ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPALIM"

Güncel verileri Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Maske takanların sayısı? Sosyal mesafe kuralına dikkat edenlerin sayısı? Tam doz aşı olanların sayısı? Salgınla mücadelenin gereklerini yapanlar arttıkça, yeni vaka sayılarımız ve ona bağlı olarak vefat sayılarımız azalacak. Hep birlikte, kararlılıkla, üzerimize düşeni yapalım." ifadelerini kullandı.

26 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

26 eylül

25 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (25 Eylül) koronavirüs nedeniyle 193 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 26 bin 145 olarak açıklanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Fahrettin Koca
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