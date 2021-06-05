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Son Dakika: 5 Haziran 2021 koronavirüs tablosu açıklandı

05.06.2021 19:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 92 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı 6 bin 126 oldu. İşte Türkiye'nin 5 Haziran 2021 günlük koronavirüs tablosunda son durum.

Son Dakika: 5 Haziran 2021 koronavirüs tablosu açıklandı

5 Haziran 2021 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Türkiye'de son 24 saatte 216 bin 156 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 126 kişinin testi pozitif çıktı, 92 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 542 olarak kayıtlarda yer aldı.

Ağır hasta sayısı 1147 oldu, 7 bin 161 kişinin Kovid-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 154 bin 771'e yükseldi.

Test sayısı 55 milyon 250 bin 625'e ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 282 bin 594, vefat sayısı 48 bin 68 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2,8, yatak doluluk oranı yüzde 49,9, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 62,8, ventilatör doluluk oranı yüzde 27,6, ortalama temaslı tespit süresi 7,5 saat ve filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

İŞTE 5 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU

5haziran

4 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (4 Haziran) koronavirüs nedeniyle 94 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı 6 bin 169 olarak açıklanmıştı.
4haziran

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) pandemi Sağlık Bakanlığı

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