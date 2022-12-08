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Son dakika | 6 yaşında evlendirilen çocuk Türkiye'yi ayağa kaldırdı! Diyanet'ten ilk açıklama geldi: İslam'a göre söz konusu olamaz!

08.12.2022 15:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: 6 yaşındaki kız çocuğunun evlendirilerek istismara uğraması Türkiye'yi ayağa kaldırırken, Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan ilk açıklama geldi. Diyanet'ten yapılan açıklamada "İslam'a göre bireylerin rüşt yaşına gelmeden evlendirilmeleri söz konusu olamaz" ifadelerine yer verilirken, çocuk istismarıyla mücadeleye kararlılıkla devam edileceği vurgulandı.

Son dakika | 6 yaşında evlendirilen çocuk Türkiye'yi ayağa kaldırdı! Diyanet'ten ilk açıklama geldi: İslam'a göre söz konusu olamaz!

Son dakika: Türkiye, 6 yaşındaki kız çocuğunun cinsel istismara uğrayarak evlendirilmesini konuşurken, tepkiler çığ gibi büyüyor. Siyasi isimlerden ve kurumlardan peş peşe açıklamalar gelirken, söz konusu olayla ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan da bir açıklama geldi.

SON DAKİKA | CİNSEL İSTİSMARA DİYANET'TEN İLK TEPKİ

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, “İslam’a göre, bireylerin hem fiziksel hem de ruhsal olgunluğa erişmeden, aile kurmanın anlam ve sorumluluğunu idrak edecek rüşt yaşına gelmeden evlendirilmeleri söz konusu olamaz” denildi.

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Diyanet'in açıklaması şöyle:

"Çocuklarımız bizim en hassas emanetimiz ve dokunulmaz değerimizdir. Çocuk haklarının korunması ve hayatın her alanında çocuğun yüksek yararının gözetilmesi dini, hukuki ve insani bir sorumluluktur. Çocuklarımızı her türlü şiddet ve istismardan korumak hem toplumsal hem de kurumsal vazifemizdir. Zira çocuğun örselenmesi, geleceğimizin yara alması anlamına gelir.

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Son günlerde kamuoyunu meşgul eden ve medya organlarının gündemine giren kız çocuklarının erken yaşta evlendirilmesi hususunda devletimizin ilgili kurumlarının konuyu hassasiyetle takip ettiklerine ve adaletin tecelli edeceğine inancımız tamdır. Ancak konunun yüce dinimiz İslam ile bağdaştırılarak Müslümanların itham edildiği bir sürece dönüştürülmesi son derece rahatsız edicidir. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak bir defa daha ısrarla belirtmek isteriz ki, İslam’a göre, bireylerin hem fiziksel hem de ruhsal olgunluğa erişmeden, aile kurmanın anlam ve sorumluluğunu idrak edecek rüşt yaşına gelmeden evlendirilmeleri söz konusu olamaz. Çocuk istismarı ile mücadeleye kararlılıkla devam eden Başkanlığımız, toplumumuza her alanda olduğu gibi evlilik ve aile konusunda da sahih dini bilgi sunmaya kararlılıkla devam edecektir.

Kamuoyuna saygıyla sunulur."

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