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  4. Son dakika: 650 lirayla geçinebiliyorum diyen vatandaşa Akşener'den yanıt: Sen buna devam et

Son dakika: 650 lirayla geçinebiliyorum diyen vatandaşa Akşener'den yanıt: Sen buna devam et

15.12.2021 16:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Kahramanmaraş ziyareti sırasında vatandaşla arasında dikkat çeken bir diyalog yaşandı. 650 lira engelli maaşıyla geçimini sağladığını anlatan bir vatandaş Akşener'e tepki gösterdi. Akşener de bunun karşılığında, "650 lirayla harika bir hayat yaşıyormuşsun, ne kadar güzel. Harika, sen buna devam et." yanıtını verdi.

Son dakika: 650 lirayla geçinebiliyorum diyen vatandaşa Akşener'den yanıt: Sen buna devam et

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kahramanmaraş'ın Afşin ve Göksun ilçelerinde esnafı ziyaret etti.

Akşener, Afşin ziyareti sırasında yaptığı konuşmada, esnaf gezileri sayesinde sorun ve talepleri dinleme imkanı bulduğunu, o yüzden bu ziyaretleri önemsediğini söyledi. Türkiye'de bazı şeylerin yanlış gittiğini ifade eden Akşener, mevcut düzeni değiştirmek için çalıştıklarını dile getirdi.

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"650 LİRAYLA HARİKA YAŞIYORMUŞSUN"

Afşin ve Göksun ilçelerinde esnafla da bir araya gelen Akşener, Göksun ilçesinde girdiği bir iş yerinde yüzde 80 engelli raporu olduğunu belirten Erdoğan Aşçı ile bir süre sohbet etti. 650 lira engelli maaşıyla geçimini sağladığını anlatan Aşçı, "Askerlerimize kurşun sıkan, müdahale edenlerle yürüyorsunuz ya o bizi çok üzüyor. Bu yolda yürümeseniz de sade ve özgün, dimdik, tertemiz bir yolda yürüseniz bu sizin için daha iyi olmaz mı?" ifadesini kullandı.

Akşener, bunun üzerine, "Öncelikle 650 lirayla harika bir hayat yaşıyormuşsun, ne kadar güzel. Harika, sen buna devam et." diyerek iş yerinden ayrıldı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş Meral Akşener
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