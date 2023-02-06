SON DAKİKA | 7.7'lik deprem 10 ili etkiledi: Yeni görüntüler ortaya çıktı, ölü sayısı artıyor! Yıkılan binalar böyle görüntülendi

Son dakika: Kahramanmaraş'ta 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtilmişti. AFAD, depremin şiddetini 7.7 olarak güncelledi. AFAD'ın verilerine göre, saat 04:17'de meydana gelen depremin merkez üssü Pazarcık ilçesi olarak açıklandı. Kandilli Rasathanesi ise depremin merkez üssünün Gaziantep olduğunu duyurdu. Depremin yerin 7 km altında gerçekleştiği öğrenilirken, Doğu ve Güneydoğu'daki birçok ilde hissedildi. Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Malatya, Adana, Kilis, Diyarbakır, Şanlıurfa, Osmaniye, Adıyaman'da binalar yıkılırken, bölgede en büyüğü 6,6 olmak üzere çok sayıda artçı deprem meydana geldi. Öte yandan saat 13.14'te Kahramanmaraş'ta 7.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yapılan açıklamada depremin bir artçı olmadığı, sabah meydana gelen 7.7'lik depremden bağımsız olduğu belirtildi. İşte tüm detaylar...
17.39
Sahil Güvenlik Komutanlığı: "Arama Kurtarma faaliyetlerine destek olmak üzere Ege, Akdeniz ve Karadeniz Bölgelerinden 18 ekip, 302 personel, 1 Sahil Güvenlik Korveti, 2 helikopter Hatay ve İskenderun bölgelerine görevlendirilmiştir."
17.25
AFAD Başkanı Yunus Sezer, "Hayatını kaybedenlerin sayısı bin 498'e yükseldi. 8 bin 533 yaralı var" dedi.
17.10
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, tüm Türkiye'deki okulların 13 Şubat'a kadar tatil edildiğini söyledi.
16.30
AFAD Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar depremle ilgili son durumu aktarırken şu açıklamayı yaptı: "Şu ana kadar bin 121 vatandaşımızı kaybettik. 7 bin 634 yaralı hastanede tedavi altında. 120'nin üzerinde artçı sarsıntı meydana geldi."
16.15
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 7,7 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde incelemelerde bulundu.
16.00
Gaziantep'te enkaz altında kalan minik bir kız çocuğu, Mehmetçik tarafından kurtarıldı. Minik kızın askerler tarafından kurtarılırken 'Annemi de kurtarın' sözleri yürekleri yaktı.
Mehmetçiklerimiz, devletimizin kurum ve kuruluşlarıyla omuz omuza vatandaşlarımızın yardımına koşmaya devam ediyor. Gaziantep Nurdağı’nda enkaz altında kalan bir yavrumuz daha Mehmetçiklerimiz tarafından sağ salim kurtarıldı.#MSB #Deprem pic.twitter.com/HS1hhsEiwe— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 6, 2023
15.55
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Diyarbakır'da yaptığı açıklamada "Toplam 7 binada çökme var. Bu binalardan 5'i Bağlar, 2'si Yenişehir ilçemizde. Bağlar ilçemizdeki binanın 1'i boş. Diğer binalarda mukim insanlarımız var. 478 civarında vatandaşımız hastaneye kaldırıldı. 203 vatandaşımız da taburcu olmuş durumda. Çok az sayıda vatandaşımızın hayati riski var" dedi.
15.50
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremler nedeniyle ara verilen tren seferleri bilgileri paylaşıldı.
Buna göre, bugün Elazığ-Adana-Elazığ arası işleyen Fırat Ekspresi ile Ankara-Kurtalan-Ankara arası işleyen Güney Kurtalan Ekspresi için tüm duraklarda, Ankara-Malatya-Ankara arası işleyen 4 Eylül Mavi Ekspresi için ise yalnızca Sivas-Malatya arasında işletmeciliğe ara verilecek.
Yarın da Ankara-Tatvan-Ankara arası işleyecek Van Gölü Ekspresi de yolcu taşımacılığını durduracak.
Bölgesel trenler için ise İslahiye-Mersin ve Gaziantep-Nizip arası geçici süreli işletilmeyecek.
Bilet alan yolcuların bilet ücretleri kesintisiz şekilde iade edilecek. Trenlerin işletilme tarihi ayrıca duyurulacak.
15.05
AFAD Başkanı Yunus Sezer "Şu ana kadar 105 artçı deprem söz konusu. 2824 yıkılan bina ihbarı alındı. Hem havadan hem karadan deprem bölgesine sevkiyat var. Hayatını kaybeden vatandaş sayısı 1014." dedi. AFAD'dan yapılan açıklamada “SAKOM’dan alınan ilk bilgilere göre an itibarıyla Kahramanmaraş’ta 191, Gaziantep’te 200, Şanlıurfa’da 27, Diyarbakır’da 41, Adana’da 43, Adıyaman’da 20, Osmaniye’de 131, Hatay’da 250, Kilis’te 13 ve Malatya’da 98 olmak üzere toplam 1014 vatandaşımız hayatını kaybetmiş; Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Malatya, Osmaniye, Hatay ve Kilis’te 7003 vatandaşımız yaralanmıştır” ifadelerine yer verildi.
15.04
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclisin bu haftaki Genel Kurul çalışmalarının ertelendiği, önümüzdeki hafta salı gününden itibaren devam edeceği yönünde karar alındığını açıkladı.
14.42
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Adana Havalimanı’nın hava trafiğine açık olduğunu bildirdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde saat 13.24'te meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki depremde Malatya Havalimanı terminal binamızda da hasar meydana gelmiştir. Malatya Havalimanı sivil uçuşlara kapalı, acil uçuşlara açıktır” denildi.
14.14
Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Anastasia Zoteeva, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve toplamda 10 ili etkileyen depremin ardından Akkuyu NGS projesine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Zoteeva, "Uzmanlarımız sahamızda bulunan bina, ekipman ve vinçlerde bir hasar tespit etmemiştir. Sahada inşaat ve montaj çalışmaları devam etmektedir." ifadelerini kullandı.
13.24
AFAD verilerine göre Kahramanmaraş Elbistan merkez üssü olan 7.6 büyüklünde deprem meydana geldi.
13.20
Cumhurbaşkanı Erdoğan, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve toplam 10 ilde etkili olan 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Şu ana kadarki tespitlere göre 912 vatandaşımız hayatını kaybetti, 5 bin 325 yaralımız var. Enkaz altından kurtarılan kişi sayısı 2 bin 470'i buldu. 2 bin 818 bina yıkıldı" dedi.
12.40
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli deprem nedeniyle, Adana, Osmaniye ve Kilis belediye başkanları ile Kilis Valisi Recep Soytürk'ü arayarak bilgi aldı.
12.26
Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen bölgelerdeki tüm öğretmenevleri, uygulama otelleri, kapalı spor salonları ve okullar, vatandaşların hizmetine açıldı.
11.54
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen ve 10 ili etkileyen 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından Malatya Valiliği, şebeke suyunun içilmemesini istedi.
Valiliğin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Malatya merkezinde Pınarbaşı Kaptaş'tan içme suyu alan vatandaşların ikinci bir açıklamaya kadar şebeke suyunu içmemesi gerektiği belirtildi.
11.40
Bakan Akar: "Silahlı Kuvvetler olarak hasar ve zayiat belirleme çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Maalesef 3 şehidimiz, yaralılarımız var. Birliklerimizde tekrar yoklamaları alıyoruz"
11.30
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Malatya illerimizde bugün itibarıyla eğitim öğretime 2 hafta ara veriyoruz. Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa, Adana, Osmaniye ve Kilis illerimizde 1 hafta eğitim öğretime ara vereceğiz" açıklamasında bulundu.
11.05
Cumhurbaşkanı Erdoğan, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,7 büyüklüğündeki depreme ilişkin çalışmaları koordine etmek üzere AFAD Başkanlığına geçiyor.
10.00
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ticaret Bakanı Mehmet Muş ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank depremle ilgili açıklama yapmak üzere kameralar karşısına geçti.
Oktay, açıklamasında şunları söyledi:
Cumhurbaşkanımız depremin olduğu dakikadan itibaren olayı takip etmektedir. Bakanlarımız bu illerde görevlendirilmiş durumdalar. Son derece ağır hava şartlarıyla mücadele ediyoruz.
Maraş'ta 70 vatandaşımızı kaybettik an itibarıyla. Bu sayıların artacağını tahmin ediyoruz ne yazık ki. Maraş'ta 200 yaralı var ve 300 bina yıkıldı. Hatay'da 4 can kaybımız, 7 yaralımız, yıkılan 200 binamız; Osmaniye'de 20 kaybımız, 200 yaralımız, 83 yıkılan binamız; Adıyaman'da 13 kaybımız, 22 yaralımız, 100 yıkılan binamız; Diyarbakır'da 14 kaybımız, 226 yaralımız, 20 yıkılan binamız; Urfa'da 18 kaybımız, 200 yaralımız, 60 yıkılan binamız; Antep'te 80 kaybımız, 600 yaralımız, 581 yıkılan binamız; Kilis'te 8 kaybımız, 200 yaralımız, 50 yıkılan binamız; Adana'da 10 kaybımız, 118 yaralımız, yıkılan 16 binamız; Malatya'da 47 kaybımız, 550 yaralımız, yıkılan 300 binamız var. Toplam itibarıyla 284 vefatımız, 2 bin 323 yaralımız, yıkılan bin 710 binamız var.
Hatay Havalimanında bir sorun var, uçuşa kapalı. Maraş ve Antep sivil uçuşlara kapatıldı, deprem faaliyetleriyle ilgili uçuşlar devam etmekte. 78 artçı deprem meydana geldi. Haberleşme hizmetlerinde acil ihtiyaçları olabilecek vatandaşlarımız için fatura, borç ve benzeri nedenlerle hatları kapanmış olan vatandaşlarımızın tamamının hatları açılmıştır. Türksat da yeterince uydu istasyonunu bölgeye sevk etmiştir.
09.12
Deprem nedeniyle Hatay merkez ve ilçelerinde çok sayıda bina yıkılırken, birçoğu da hasar gördü. Dörtyol ve Payas ilçelerinde 5 katlı bir binanın yıkıldığı bilgisine ulaşılırken, Reyhanlı ve Erzin ilçelerinde de evlerin zarar gördüğü ve çökmeler meydana geldiği kaydedildi. Merkezde de çok sayıda binanın yıkıldığı Hatay’da, depremin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı.
Öte yandan, Serinyol ilçesinde de askeri birliğe bağlı bir binanın çöktüğü ve yaralıların olduğu ifade edildi. Vatandaşların ve tüm ekiplerin seferber edildiği bölgelerde arama-kurtarma çalışmaları ise sürüyor.
08.21
Adana’da Yurt Mahallesi’ndeki enkaz altından bir küçük çocuk, canlı olarak çıkarıldı.
08.16
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adana, Malatya, Gaziantep, Diyarbakır, Hatay, Adıyaman, Osmaniye ve Şanlıurfa valileri ile telefonda görüşerek deprem sonrası durum ve arama kurtarma faaliyetleri ile ilgili bilgi aldı.
08.12
AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;
"Arama kurtarma ekiplerimize yardımcı olunması önemli. Yıkılmış binalarda çalışmalar devam ediyor. Vatandaşlarımızın buralardaki görevlerimize yardımcı olması, toplanma alanlarında toplanmaları, resmi talimatları dinlemelerini önemle rica ediyoruz. Resmi açıklamaya itibar edilmesi gerekiyor muhakkak.
Çok sayıda hasarlı binamız var. Hasarla binalardan uzak durulması önemli. Yıkıcı birtakım artçı sarsıntılar da meydana geliyor. Şu ana kadar 50 tane artçı sarsıntı meydana geldi. Bunlardan 3 tanesi 6 ve üzerinde. Yakınımızdaki ülkelerde de hissedildi."
08.10
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından açıklama yaparak deprem bölgesine çok sayıda ekibin hareket ettiğini duyurdu.
08.08
Gaziantep Valisi Davut Gül, yaptığı açıklamada 531 binada göçük olduğunu duyurdu.
07.45
AFAD, merkezi Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,7 büyüklüğündeki depremde saat 06.30 itibarıyla 10 ilde 76 kişinin yaşamını yitirdiğini, 440 kişinin yaralandığını açıkladı.
07.43
7,7 büyüklüğündeki depremin ardından koordinasyon için bazı illerin valiliklerine yeni görevlendirmeler yapıldı.
Kayseri valisi Kahramanmaraş’a, Mersin valisi Hatay’a, Mardin valisi Gaziantep’e, Tunceli valisi Adıyaman’a, Bingöl valisi Osmaniye’ye ve Sivas valisi Malatya’ya görevlendirildi.
07.33
Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, deprem sonrası yaptığı ilk açıklamada "Şu an yıkılan bina ile ölü ve yaralı sayısı vermemiz mümkün değil. Hasar ciddi." ifadelerini kullandı.
07.20
Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, "19 bina yıkıldı, 18 vatandaşımız hayatını kaybetti. 67 kişi enkaz altından kurtarıldı." diye konuştu.
07.11
AFAD Deprem Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar'dan açıklama geldi. Tatar yaptığı açıklamada "Malatya'dan Hatay'a uzanan geniş bir hat boyunca bir kırılma meydana geldi. Vatandaşlarımızın hasarlı binalardan uzak durmaları büyük önem taşıyor. Çok sayıda hasarlı bina var. Can kayıplarımız var."
07.05
Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su: (Depremde) 6 bina yıkıldı, 6 vatandaşımız hayatını kaybetti, 79 vatandaşımız yaralandı.
06.52
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıkamada "TSK İnsani Yardım Tugayı unsurları ile AFAD'ın talepleri kapsamında nakliye uçakları göreve hazırdır. Taleplerin karşılanması için koordinasyona başlanmıştır." denildi.
06:45
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaptığı son açıklamada "Deprem 10 şehirde etkili oldu, hayatını kaybeden vatandaşlarımız var!" dedi.
06.42
Depremin ardından Kahramanmaraş, Hatay ,Gaziantep, Malatya, Adana, Mersin, Kilis, Diyarbakır, Şanlıurfa, Osmaniye ve Adıyaman'da yıkım yaşandığı öğrenildi.
06.38
Malatya Valisi Hulusi Şahin, kentte depremde şu ana kadar 23 kişinin hayatını kaybettiğini, 420 kişinin yaralandığını, 140 binanın yıkıldığını belirtti.
06.20
Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık, kan bağışı çağrısında bulundu. Kınık, yaptığı açıklamada "Deprem bölgesine kan sevkiyatı yapıyoruz. Ulusal kan stoklarımız mevcut, ilave ihtiyaçlar için vatandaşları kan bağışına davet ediyoruz." dedi.
06.08
İçişleri Bakanı Soylu, yaptığıa açıklamada şu ifadeleri kullandı;
"Gaziantep, Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Malatya, Şanlıurfa, Adana, Diyarbakır ve Kilis... Tabii 7.7, yıkım ortaya koyan bir depremdir. Şu anda bütün valilerimiz görev başında. Jandarma, Emniyet, TSK, AFAD, Kızılay ve birçok arama kurtarma ekipleri bölgeye sevk ediliyor. Biz de bakan arkadaşlarımızla beraber; Kahramanmaraş'a ben, Hatay'a Tarım Bakanımız, Gaziantep'e Murat Kurum, Osmaniye'ye Gençlik ve Spor Bakanımız, Adıyaman'a Ulaştırma Bakanımız, Malatya'ya ise Kültür ve Turizm Bakanımız gidecek. Sağlık Bakanımız da biraz sonra buraya intikal ediyor. Bazı yerlerde trafik sıkışıklığı söz konusu. Ambulanslara yol açabilmek için vatandaşlarımız araçlarını çalıştırmamalıdır. Cep telefonları konusunda tüm Türkiye'de vatandaşlarımızdan tek bir isteğimiz var; cep telefonlarını kullanmamalarıdır."
05:50
Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, kentte 34 binanın yıkıldığını, 5 kişinin hayatını kaybettiğini, kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.
05:40
Adana Belediye Başkanı "3 apartman yıkıldı, biri 17 katlıydı" dedi.
05:32
Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde 8 katlı bina yıkıldı.
05:20
Sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadelere yer verdi;
"Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve ülkemizin pek çok yerinde hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İlgili tüm birimlerimiz AFAD koordinasyonunda teyakkuz halindedir. Depremden etkilenen bölgelere arama kurtarma ekiplerimiz ivedilikle sevk edilmiştir. İçişleri ve Sağlık Bakanlığımız, AFAD, Valiliklerimiz ve diğer tüm kurumlarımız çalışmalarına hızla başlamıştır.Biz de yaşanan deprem sonrası başlatılan çalışmaları koordine ediyoruz. Yaşadığımız bu felaketi inşallah hep birlikte en kısa sürede ve en az hasarla atlatmayı temenni ediyor, çalışmalarımızı sürdürüyoruz."
05:15
Deprem sonrası açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Geçmiş olsun dileklerimi bütün milletimize, ülkemize iletiyorum. 4. seviye alarm ortaya koyduk. Uluslararası yardım kuruluşlarından da yardım istenilen bir seviyedir bu. Şuana kadar 6'nın üzerinde 6 artçı deprem meydana geldi, en büyüğü 6,6. Yıkım ve can kaybı konusunda net bir şey henüz söyleyemeyiz."" ifadelerini kullandı.
05:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pazarcık'ta yaşanan 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun'u arayarak bilgi aldı.
05:02
İletişim Başkanı Fahrettin Altun yaptığı açıklamada "Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve birçok ilimizde hissedilen deprem sonrası devletimizin tüm kurumları ivedilikle çalışmalarını yürütmektedir. Milletimize, ülkemize geçmiş olsun. Halihazırda tüm çalışmalar AFAD koordinasyonunda sürdürülmektedir. Yaşanan felaket ile alakalı AFAD başta olmak üzere resmî kuruluşların bilgilendirmelerinin takip edilmesi önem arz etmektedir." ifadelerine yer verdi.
04:40
Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin'den de açıklama geldi. Şahin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;
"Gaziantep’te de hissettiğimiz şiddetli ve uzun süren bir deprem yaşadık. Henüz ayrıntıları, merkez üssünü bilmiyoruz. Gazianteplilerden panik yapmamalarını resmi kurumlardan gelen bilgilere göre hareket etmelerini rica ediyorum."
04:35
Gaziantep Valisi Davut Gül de yaptığı açıklamada "Deprem ilimizde de şiddetli hissedilmiştir. Lütfen panik yapmadan dışarıda bekleyelim. Araçlarla yola çıkmayalım. Ana yolları boş bırakalım. Telefonları meşgul etmeyelim. Geçmiş olsun." ifadelerine yer verdi.
Profesör Doktor Okan Tüysüz depremle ilgili canlı yayında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;
"Maalesef büyük bir deprem olduğu anlaşılıyor. Merkez üssü olarak da Gaziantep ve Kahramanmaraş arası Nurdağı olarak gözüküyor. Doğu Anadolu fayı, çok uzun zamandır deprem üretmeyen bir fay. Bu kadar suskun fayların zaman içerisinde büyük deprem üreteceğini söylemiştik. Doğu Anadolu üzerinde deprem beklenen bir faydır. Dünyanın en büyük faylarından bir tanesidir. Çok önemli bir deprem, çok ciddi hasar yaratma ihtimali yüksek.
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi https://t.co/1yaWzajimS— AA Canlı (@AACanli) February 6, 2023
Pazarcık segmenti dediğimiz, çok uzun yıllardır deprem olmayan ve üzerinde 7'yi aşan büyüklükte deprem olma olasılığından yakın zamanda çok söz edilen bir bölge. Özellikle Elazığ depremi olduktan sonra -6.8 büyüklüğündeydi- Doğu Anadolu fayına dikkat çekmiştik ve nitekim böyle bir deprem gerçekleşti.
Ben burada yakın bir zamanda deprem bekliyordum. Burası sismik bir boşluktur. Uzun yıllardır deprem olmamış bir bölgedir. Bugün maalesef uyarılarım gerçekleşmiş oldu.
Bir bölgede deprem olduktan sonra aradan belli bir süre geçene kadar yeni bir büyük deprem olmuyor. Bu esnada faylar enerji biriktiriyorlar. Bu biriken enerji, belli bir dönem sonra büyük bir depremle boşalmış oluyor. Fayların belli parçalarında belli aralıklarla depremler olur. 1500'lü yıllardan bu zamana kırılmamış bir fay parçasıdır bu.
7'nin üzerindeki depremler ciddi anlamda hasar yaratan depremlerdir. Burada bulunan fay için bir kıyaslama yapacak olursak bu bölgedeki olan depremin büyüklüğü 17 Ağustos 1999 depremine aşağı yukarı eşit görünüyor.
7.4'ten sonra 6.2 büyüklüğünde bir deprem daha oldu. İkinci bir deprem daha meydana geldi orada. İki büyüklük de hasar yapan depremlerdir. Hasar gören binalara girilmemesi önerilir. Hasar görmemiş bile olsa içeride kırıklar, çatlaklar gelişmiş yıkılmamış ama bir şekilde hasar görmüş yapılar, artçılarla yıkılabilir. Evde kırık, çatlak varsa eve girilmemesi çok daha sıhhatli olacaktır.
Maalesef internet büyük oranda kesik durumda. Depremlerde her zaman olduğu gibi rasathanelere dahi ulaşılamıyor. Yapılacak şey, deprem toplanma alanlarına hareket edilmesi olacak. Eğer bu bölgeler belirtilmemişse mümkün olan artçıların devam ettiği düşünülerek, yapıların yıkılması olasılığına karşın yapılardan uzakta bir yerde birikilmesi gerekir. Yaralılar varsa mümkün olan en kısa sürede sağlık kuruluşlarına yetiştirilmesi gerekiyor. Sakin bir şekilde görevlileri beklemek gerekir.
Pazarcık'ta büyük hasar olma ihtimali yüksek. Pazarcık ilçesi uzun süredir söz ettiğimiz ilçelerden bir tanesi. Depremden en çok hasar görme olasılığı olan bir diğer ilçe de Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesi. Geçmişten bugüne büyük deprem olmasını beklediğimiz bölgelerden biri de Pazarcık'tı.
1513 yılından bu yana deprem olmayan Pazarcık fayı üzerinde gerçekleşmiş. Rasathaneler tarafından verilen bilgilerde bir miktar farklılıklar var. Görünen şu ki özellikle Gaziantep ve Kahramanmaraş arasında Pınarlı, Türkoğlu ve Pazarcık civarı en fazla hasar gören bölgeler olarak dikkat çekiyor.
Son yıllarda yaşadığımız en büyük deprem. 17 Ağustos 1999'dan bu yana yaşadığımız en büyük deprem olarak kayıtlara geçmiş. Hasarın büyük olma olasılığı yüksek. Gerek şehir ve ilçe merkezlerinde gerekse köylerde büyük bir hasar yaratma olasılığı yüksek olan bir deprem.
Çok sayıda artçı olma ihtimali var. 6'nın üzerinde iki deprem meydana geldi. Artçıların büyüklüğü 6.6'ya varabilecek gibi gözüküyor. Hasar yaratma ihtimali yüksektir."