SON DAKİKA | 7.7'lik deprem 10 ili etkiledi: Yeni görüntüler ortaya çıktı, ölü sayısı artıyor! Yıkılan binalar böyle görüntülendi

Son dakika: Kahramanmaraş'ta 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtilmişti. AFAD, depremin şiddetini 7.7 olarak güncelledi. AFAD'ın verilerine göre, saat 04:17'de meydana gelen depremin merkez üssü Pazarcık ilçesi olarak açıklandı. Kandilli Rasathanesi ise depremin merkez üssünün Gaziantep olduğunu duyurdu. Depremin yerin 7 km altında gerçekleştiği öğrenilirken, Doğu ve Güneydoğu'daki birçok ilde hissedildi. Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Malatya, Adana, Kilis, Diyarbakır, Şanlıurfa, Osmaniye, Adıyaman'da binalar yıkılırken, bölgede en büyüğü 6,6 olmak üzere çok sayıda artçı deprem meydana geldi. Öte yandan saat 13.14'te Kahramanmaraş'ta 7.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yapılan açıklamada depremin bir artçı olmadığı, sabah meydana gelen 7.7'lik depremden bağımsız olduğu belirtildi. İşte tüm detaylar... KAHRAMANMARAŞ VE GAZİANTEP'TEKİ KORKUTAN DEPREM SONRASI BİLGİLER GELMEYE DEVAM EDİYOR

17.39 Sahil Güvenlik Komutanlığı: "Arama Kurtarma faaliyetlerine destek olmak üzere Ege, Akdeniz ve Karadeniz Bölgelerinden 18 ekip, 302 personel, 1 Sahil Güvenlik Korveti, 2 helikopter Hatay ve İskenderun bölgelerine görevlendirilmiştir."

17.25 AFAD BAŞKANI: ÖLÜ SAYISI BİN 498'E YÜKSELDİ AFAD Başkanı Yunus Sezer, "Hayatını kaybedenlerin sayısı bin 498'e yükseldi. 8 bin 533 yaralı var" dedi.

17.10 TÜM TÜRKİYE'DEKİ OKULLAR 13 ŞUBAT'A KADAR TATİL EDİLDİ Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, tüm Türkiye'deki okulların 13 Şubat'a kadar tatil edildiğini söyledi.

16.30 ÖLÜ SAYISI BİN 121'E YÜKSELDİ AFAD Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar depremle ilgili son durumu aktarırken şu açıklamayı yaptı: "Şu ana kadar bin 121 vatandaşımızı kaybettik. 7 bin 634 yaralı hastanede tedavi altında. 120'nin üzerinde artçı sarsıntı meydana geldi."

16.15 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 7,7 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde incelemelerde bulundu.

16.00 YÜREKLERİ YAKAN SÖZLER: ANNEMİ DE KURTARIN Gaziantep'te enkaz altında kalan minik bir kız çocuğu, Mehmetçik tarafından kurtarıldı. Minik kızın askerler tarafından kurtarılırken 'Annemi de kurtarın' sözleri yürekleri yaktı. Mehmetçiklerimiz, devletimizin kurum ve kuruluşlarıyla omuz omuza vatandaşlarımızın yardımına koşmaya devam ediyor. Gaziantep Nurdağı’nda enkaz altında kalan bir yavrumuz daha Mehmetçiklerimiz tarafından sağ salim kurtarıldı.#MSB #Deprem pic.twitter.com/HS1hhsEiwe February 6, 2023

15.55 BAKAN BOZDAĞ: 203 VATANDAŞIMIZ TABURCU OLMUŞ DURUMDA Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Diyarbakır'da yaptığı açıklamada "Toplam 7 binada çökme var. Bu binalardan 5'i Bağlar, 2'si Yenişehir ilçemizde. Bağlar ilçemizdeki binanın 1'i boş. Diğer binalarda mukim insanlarımız var. 478 civarında vatandaşımız hastaneye kaldırıldı. 203 vatandaşımız da taburcu olmuş durumda. Çok az sayıda vatandaşımızın hayati riski var" dedi.

15.50 DEPREM NEDENİYLE BAZI TREN SEFERLERİNE ARA VERİLDİ Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremler nedeniyle ara verilen tren seferleri bilgileri paylaşıldı. Buna göre, bugün Elazığ-Adana-Elazığ arası işleyen Fırat Ekspresi ile Ankara-Kurtalan-Ankara arası işleyen Güney Kurtalan Ekspresi için tüm duraklarda, Ankara-Malatya-Ankara arası işleyen 4 Eylül Mavi Ekspresi için ise yalnızca Sivas-Malatya arasında işletmeciliğe ara verilecek. Yarın da Ankara-Tatvan-Ankara arası işleyecek Van Gölü Ekspresi de yolcu taşımacılığını durduracak. Bölgesel trenler için ise İslahiye-Mersin ve Gaziantep-Nizip arası geçici süreli işletilmeyecek. Bilet alan yolcuların bilet ücretleri kesintisiz şekilde iade edilecek. Trenlerin işletilme tarihi ayrıca duyurulacak.

15.05 DEPREMDE HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI BİN 14'E YÜKSELDİ AFAD Başkanı Yunus Sezer "Şu ana kadar 105 artçı deprem söz konusu. 2824 yıkılan bina ihbarı alındı. Hem havadan hem karadan deprem bölgesine sevkiyat var. Hayatını kaybeden vatandaş sayısı 1014." dedi. AFAD'dan yapılan açıklamada “SAKOM’dan alınan ilk bilgilere göre an itibarıyla Kahramanmaraş’ta 191, Gaziantep’te 200, Şanlıurfa’da 27, Diyarbakır’da 41, Adana’da 43, Adıyaman’da 20, Osmaniye’de 131, Hatay’da 250, Kilis’te 13 ve Malatya’da 98 olmak üzere toplam 1014 vatandaşımız hayatını kaybetmiş; Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Malatya, Osmaniye, Hatay ve Kilis’te 7003 vatandaşımız yaralanmıştır” ifadelerine yer verildi.

15.04 MECLİS ÇALIŞMALARI ERTELENDİ TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclisin bu haftaki Genel Kurul çalışmalarının ertelendiği, önümüzdeki hafta salı gününden itibaren devam edeceği yönünde karar alındığını açıkladı.

14.42 BAKANLIK: ADANA HAVALİMANI HAVA TRAFİĞİNE AÇIK! MALATYA HAVALİMANI SİVİL UÇUŞLARA KAPALI, ACİL UÇUŞLARA AÇIK Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Adana Havalimanı’nın hava trafiğine açık olduğunu bildirdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde saat 13.24'te meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki depremde Malatya Havalimanı terminal binamızda da hasar meydana gelmiştir. Malatya Havalimanı sivil uçuşlara kapalı, acil uçuşlara açıktır” denildi.

14.14 AKKUYU NGS'DE HASAR YOK Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Anastasia Zoteeva, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve toplamda 10 ili etkileyen depremin ardından Akkuyu NGS projesine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Zoteeva, "Uzmanlarımız sahamızda bulunan bina, ekipman ve vinçlerde bir hasar tespit etmemiştir. Sahada inşaat ve montaj çalışmaları devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

13.24 KAHRAMANMARAŞ'TA 7.6 BÜYÜKLÜĞÜNDE İKİNCİ DEPREM AFAD verilerine göre Kahramanmaraş Elbistan merkez üssü olan 7.6 büyüklünde deprem meydana geldi. Kahramanmaraş 'ta 7.5 büyüklüğünde ikinci deprem

13.20 ERDOĞAN: 912 CAN KAYBI VAR, 5 BİN 325 YARALIMIZ VAR Cumhurbaşkanı Erdoğan, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve toplam 10 ilde etkili olan 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Şu ana kadarki tespitlere göre 912 vatandaşımız hayatını kaybetti, 5 bin 325 yaralımız var. Enkaz altından kurtarılan kişi sayısı 2 bin 470'i buldu. 2 bin 818 bina yıkıldı" dedi.

12.40 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli deprem nedeniyle, Adana, Osmaniye ve Kilis belediye başkanları ile Kilis Valisi Recep Soytürk'ü arayarak bilgi aldı.

12.26 Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen bölgelerdeki tüm öğretmenevleri, uygulama otelleri, kapalı spor salonları ve okullar, vatandaşların hizmetine açıldı.

11.54 MALATYA VALİLİĞİ UYARDI: ŞEBEKE SUYU İÇMEYİN Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen ve 10 ili etkileyen 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından Malatya Valiliği, şebeke suyunun içilmemesini istedi. Valiliğin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Malatya merkezinde Pınarbaşı Kaptaş'tan içme suyu alan vatandaşların ikinci bir açıklamaya kadar şebeke suyunu içmemesi gerektiği belirtildi.

11.40 BAKAN AKAR: 3 ŞEHİDİMİZ VE YARALILARIMIZ VAR Bakan Akar: "Silahlı Kuvvetler olarak hasar ve zayiat belirleme çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Maalesef 3 şehidimiz, yaralılarımız var. Birliklerimizde tekrar yoklamaları alıyoruz"

11.30 10 İLDE EĞİTİME ARA VERİLDİ Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Malatya illerimizde bugün itibarıyla eğitim öğretime 2 hafta ara veriyoruz. Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa, Adana, Osmaniye ve Kilis illerimizde 1 hafta eğitim öğretime ara vereceğiz" açıklamasında bulundu.

11.05 Cumhurbaşkanı Erdoğan, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,7 büyüklüğündeki depreme ilişkin çalışmaları koordine etmek üzere AFAD Başkanlığına geçiyor.

10.00 OKTAY: 284 CAN KAYBI, 2 BİN 323 YARALI VAR Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ticaret Bakanı Mehmet Muş ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank depremle ilgili açıklama yapmak üzere kameralar karşısına geçti. Oktay, açıklamasında şunları söyledi: Cumhurbaşkanımız depremin olduğu dakikadan itibaren olayı takip etmektedir. Bakanlarımız bu illerde görevlendirilmiş durumdalar. Son derece ağır hava şartlarıyla mücadele ediyoruz. "NE YAZIK Kİ SAYILARIN ARTACAĞINI TAHMİN EDİYORUZ" Maraş'ta 70 vatandaşımızı kaybettik an itibarıyla. Bu sayıların artacağını tahmin ediyoruz ne yazık ki. Maraş'ta 200 yaralı var ve 300 bina yıkıldı. Hatay'da 4 can kaybımız, 7 yaralımız, yıkılan 200 binamız; Osmaniye'de 20 kaybımız, 200 yaralımız, 83 yıkılan binamız; Adıyaman'da 13 kaybımız, 22 yaralımız, 100 yıkılan binamız; Diyarbakır'da 14 kaybımız, 226 yaralımız, 20 yıkılan binamız; Urfa'da 18 kaybımız, 200 yaralımız, 60 yıkılan binamız; Antep'te 80 kaybımız, 600 yaralımız, 581 yıkılan binamız; Kilis'te 8 kaybımız, 200 yaralımız, 50 yıkılan binamız; Adana'da 10 kaybımız, 118 yaralımız, yıkılan 16 binamız; Malatya'da 47 kaybımız, 550 yaralımız, yıkılan 300 binamız var. Toplam itibarıyla 284 vefatımız, 2 bin 323 yaralımız, yıkılan bin 710 binamız var. Hatay Havalimanında bir sorun var, uçuşa kapalı. Maraş ve Antep sivil uçuşlara kapatıldı, deprem faaliyetleriyle ilgili uçuşlar devam etmekte. 78 artçı deprem meydana geldi. Haberleşme hizmetlerinde acil ihtiyaçları olabilecek vatandaşlarımız için fatura, borç ve benzeri nedenlerle hatları kapanmış olan vatandaşlarımızın tamamının hatları açılmıştır. Türksat da yeterince uydu istasyonunu bölgeye sevk etmiştir.

09.12 HATAY’DA DEPREMİN YIKIMI GÜN AĞARINCA ORTAYA ÇIKTI Deprem nedeniyle Hatay merkez ve ilçelerinde çok sayıda bina yıkılırken, birçoğu da hasar gördü. Dörtyol ve Payas ilçelerinde 5 katlı bir binanın yıkıldığı bilgisine ulaşılırken, Reyhanlı ve Erzin ilçelerinde de evlerin zarar gördüğü ve çökmeler meydana geldiği kaydedildi. Merkezde de çok sayıda binanın yıkıldığı Hatay’da, depremin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı. Öte yandan, Serinyol ilçesinde de askeri birliğe bağlı bir binanın çöktüğü ve yaralıların olduğu ifade edildi. Vatandaşların ve tüm ekiplerin seferber edildiği bölgelerde arama-kurtarma çalışmaları ise sürüyor.

08.21 Adana’da Yurt Mahallesi’ndeki enkaz altından bir küçük çocuk, canlı olarak çıkarıldı. Herkesi ağlatan anlar! Böyle kurtarıldılar...

08.16 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adana, Malatya, Gaziantep, Diyarbakır, Hatay, Adıyaman, Osmaniye ve Şanlıurfa valileri ile telefonda görüşerek deprem sonrası durum ve arama kurtarma faaliyetleri ile ilgili bilgi aldı.

08.12 AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; "Arama kurtarma ekiplerimize yardımcı olunması önemli. Yıkılmış binalarda çalışmalar devam ediyor. Vatandaşlarımızın buralardaki görevlerimize yardımcı olması, toplanma alanlarında toplanmaları, resmi talimatları dinlemelerini önemle rica ediyoruz. Resmi açıklamaya itibar edilmesi gerekiyor muhakkak.

Çok sayıda hasarlı binamız var. Hasarla binalardan uzak durulması önemli. Yıkıcı birtakım artçı sarsıntılar da meydana geliyor. Şu ana kadar 50 tane artçı sarsıntı meydana geldi. Bunlardan 3 tanesi 6 ve üzerinde. Yakınımızdaki ülkelerde de hissedildi."

08.10 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından açıklama yaparak deprem bölgesine çok sayıda ekibin hareket ettiğini duyurdu.

08.08 GAZİANTEP'TE 531 BİNADA GÖÇÜK VAR Gaziantep Valisi Davut Gül, yaptığı açıklamada 531 binada göçük olduğunu duyurdu.

07.45 AFAD: 10 İLDE 76 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 440 KİŞİ YARALANDI AFAD, merkezi Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,7 büyüklüğündeki depremde saat 06.30 itibarıyla 10 ilde 76 kişinin yaşamını yitirdiğini, 440 kişinin yaralandığını açıkladı.

07.43 KOORDİNASYON İÇİN BAZI İLLERİN GÖREV YERLERİ DEĞİŞTİ 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından koordinasyon için bazı illerin valiliklerine yeni görevlendirmeler yapıldı. Kayseri valisi Kahramanmaraş’a, Mersin valisi Hatay’a, Mardin valisi Gaziantep’e, Tunceli valisi Adıyaman’a, Bingöl valisi Osmaniye’ye ve Sivas valisi Malatya’ya görevlendirildi.

07.33 KAHRAMANMARAŞ VALİSİ'NDEN İLK AÇIKLAMA Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, deprem sonrası yaptığı ilk açıklamada "Şu an yıkılan bina ile ölü ve yaralı sayısı vermemiz mümkün değil. Hasar ciddi." ifadelerini kullandı.

07.20 ŞANLIURFA'DA 19 BİNA YIKILDI, 18 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, "19 bina yıkıldı, 18 vatandaşımız hayatını kaybetti. 67 kişi enkaz altından kurtarıldı." diye konuştu.

07.11 AFAD Deprem Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar'dan açıklama geldi. Tatar yaptığı açıklamada "Malatya'dan Hatay'a uzanan geniş bir hat boyunca bir kırılma meydana geldi. Vatandaşlarımızın hasarlı binalardan uzak durmaları büyük önem taşıyor. Çok sayıda hasarlı bina var. Can kayıplarımız var."

07.05 DİYARBAKIR'DA 6 BİNA YIKILDI Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su: (Depremde) 6 bina yıkıldı, 6 vatandaşımız hayatını kaybetti, 79 vatandaşımız yaralandı.

06.52 Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıkamada "TSK İnsani Yardım Tugayı unsurları ile AFAD'ın talepleri kapsamında nakliye uçakları göreve hazırdır. Taleplerin karşılanması için koordinasyona başlanmıştır." denildi.

06:45 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaptığı son açıklamada "Deprem 10 şehirde etkili oldu, hayatını kaybeden vatandaşlarımız var!" dedi.

06.42 DEPREM SONRASI YIKIM OLAN İLLER Depremin ardından Kahramanmaraş, Hatay ,Gaziantep, Malatya, Adana, Mersin, Kilis, Diyarbakır, Şanlıurfa, Osmaniye ve Adıyaman'da yıkım yaşandığı öğrenildi.

06.38 MALATYA VALİSİ ŞAHİN: 23 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 420 KİŞİ YARALANDI Malatya Valisi Hulusi Şahin, kentte depremde şu ana kadar 23 kişinin hayatını kaybettiğini, 420 kişinin yaralandığını, 140 binanın yıkıldığını belirtti.

06.20 KIZILAY'DAN KAN BAĞIŞI ÇAĞRISI Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık, kan bağışı çağrısında bulundu. Kınık, yaptığı açıklamada "Deprem bölgesine kan sevkiyatı yapıyoruz. Ulusal kan stoklarımız mevcut, ilave ihtiyaçlar için vatandaşları kan bağışına davet ediyoruz." dedi.

06.08 BAKAN SOYLU'DAN CEP TELEFONU ÇAĞRISI İçişleri Bakanı Soylu, yaptığıa açıklamada şu ifadeleri kullandı; "Gaziantep, Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Malatya, Şanlıurfa, Adana, Diyarbakır ve Kilis... Tabii 7.7, yıkım ortaya koyan bir depremdir. Şu anda bütün valilerimiz görev başında. Jandarma, Emniyet, TSK, AFAD, Kızılay ve birçok arama kurtarma ekipleri bölgeye sevk ediliyor. Biz de bakan arkadaşlarımızla beraber; Kahramanmaraş'a ben, Hatay'a Tarım Bakanımız, Gaziantep'e Murat Kurum, Osmaniye'ye Gençlik ve Spor Bakanımız, Adıyaman'a Ulaştırma Bakanımız, Malatya'ya ise Kültür ve Turizm Bakanımız gidecek. Sağlık Bakanımız da biraz sonra buraya intikal ediyor. Bazı yerlerde trafik sıkışıklığı söz konusu. Ambulanslara yol açabilmek için vatandaşlarımız araçlarını çalıştırmamalıdır. Cep telefonları konusunda tüm Türkiye'de vatandaşlarımızdan tek bir isteğimiz var; cep telefonlarını kullanmamalarıdır."

05:50 OSMANİYE'DE 34 BİNA YIKILDI, 5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, kentte 34 binanın yıkıldığını, 5 kişinin hayatını kaybettiğini, kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

05:40 ADANA'DA BİRİ 17 KATLI OLMAK ÜZERE 3 BİNA YIKILDI Adana Belediye Başkanı "3 apartman yıkıldı, biri 17 katlıydı" dedi.

05:32 Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde 8 katlı bina yıkıldı.

05:20 DEPREM SONRASI ERDOĞAN'DAN İLK AÇIKLAMA Sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadelere yer verdi; "Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve ülkemizin pek çok yerinde hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İlgili tüm birimlerimiz AFAD koordinasyonunda teyakkuz halindedir. Depremden etkilenen bölgelere arama kurtarma ekiplerimiz ivedilikle sevk edilmiştir. İçişleri ve Sağlık Bakanlığımız, AFAD, Valiliklerimiz ve diğer tüm kurumlarımız çalışmalarına hızla başlamıştır.Biz de yaşanan deprem sonrası başlatılan çalışmaları koordine ediyoruz. Yaşadığımız bu felaketi inşallah hep birlikte en kısa sürede ve en az hasarla atlatmayı temenni ediyor, çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

05:15 BAKAN SOYLU: "DÖRDÜNCÜ SEVİYEDE ALARM VERİLDİ" Deprem sonrası açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Geçmiş olsun dileklerimi bütün milletimize, ülkemize iletiyorum. 4. seviye alarm ortaya koyduk. Uluslararası yardım kuruluşlarından da yardım istenilen bir seviyedir bu. Şuana kadar 6'nın üzerinde 6 artçı deprem meydana geldi, en büyüğü 6,6. Yıkım ve can kaybı konusunda net bir şey henüz söyleyemeyiz."" ifadelerini kullandı.

05:10 CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BİLGİ ALDI Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pazarcık'ta yaşanan 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun'u arayarak bilgi aldı.

05:02 İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN: DEVLETİMİZİN TÜM KURUMLARI İVEDİLİKLE ÇALIŞMALARINI YÜRÜTMEKTEDİR İletişim Başkanı Fahrettin Altun yaptığı açıklamada "Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve birçok ilimizde hissedilen deprem sonrası devletimizin tüm kurumları ivedilikle çalışmalarını yürütmektedir. Milletimize, ülkemize geçmiş olsun. Halihazırda tüm çalışmalar AFAD koordinasyonunda sürdürülmektedir. Yaşanan felaket ile alakalı AFAD başta olmak üzere resmî kuruluşların bilgilendirmelerinin takip edilmesi önem arz etmektedir." ifadelerine yer verdi.

04:40 Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin'den de açıklama geldi. Şahin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; "Gaziantep’te de hissettiğimiz şiddetli ve uzun süren bir deprem yaşadık. Henüz ayrıntıları, merkez üssünü bilmiyoruz. Gazianteplilerden panik yapmamalarını resmi kurumlardan gelen bilgilere göre hareket etmelerini rica ediyorum."