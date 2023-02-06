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  4. Enkaz altından canlı olarak böyle çıkarıldılar! Çocukların yıkılan binadan kurtarıldığı anlar herkesi ağlattı

Enkaz altından canlı olarak böyle çıkarıldılar! Çocukların yıkılan binadan kurtarıldığı anlar herkesi ağlattı

06.02.2023 08:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki deprem 10 ilde yıkımlara yol açarken, arama kurtarma çalışmalarına vakit kaybedilmeden başlandı. Vakitler, yıkılan binalarda çalışmalarını sürdürürken, enkaz altından sağ olarak kurtarılan çocuklar ekiplere umut oldu. O anlar sosyal medyada hızla yayıldı.

Enkaz altından canlı olarak böyle çıkarıldılar! Çocukların yıkılan binadan kurtarıldığı anlar herkesi ağlattı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki deprem 10 ilde yıkımlara yol açtı. Bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekipleri sevk edilirken, enkaz atında kalanlar için çalışmalar başlatıldı. Ekipler zaman zaman enkaz çevresinde sessizlik isterken, duydukları seslere yönelerek çalışmalarını o alanda yoğunlaştırıyor.

Arama kurtarma çalışmalarında ekiplerin zamanla yarışı devam ederken, enkazdan çıkarılan her vatandaş, büyük bir mutluluk ve umutla hastanelere kaldırılıyor.

KÜÇÜK ÇOCUK CANLI OLARAK ÇIKARILDI

Depremden etkilenen Adana'da Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi'nde yıkılan bir apartman enkazından canlı olarak çıkarılan küçük çocuk ekiplere moral oldu.

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ÇOCUKLU AİLE BÖULE KURTARILDI: ÇOK ŞÜKÜR! GEL ABİM!

Yine Kahramanmaraş'ta bir binanın enkazı altında kalan çocuklar ve aile sağ olarak çıkarıldı.

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O anlara ait görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı.

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