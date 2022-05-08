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Son dakika: 8 Mayıs koronavirüs tablosu belli oldu

08.05.2022 19:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Sağlık Bakanlığının internet sitesinden yapılan açıklamada yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınına ilişkin güncel gelişmeler duyuruldu. 8 Mayıs 2022 koronavirüs tablosu belli oldu. Son 24 saatte Türkiye'de 1480 kişi koronavirüse yakalandı, 9 kişi ise hayatını kaybetti. İşte koronavirüs verileriyle ilgili son durum...

Son dakika: 8 Mayıs koronavirüs tablosu belli oldu

Son dakika... Sağlık Bakanlığı tarafından, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında son duruma ilişkin veriler paylaşıldı. 8 Mayıs 2022 Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu belli oldu.

İşte güncel koronavirüs tablosu:

KORO

7 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

7may

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Sağlık Bakanlığı
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