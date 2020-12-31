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  4. Son dakika! 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Son dakika! 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı

31.12.2020 20:59 | Son Güncelleme:
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Son dakika! 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Türkiye yeni yıla koronavirüs önlemleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması ile giriyor. Bu akşam saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması 4 Ocak 2021 Pazartesi sabahı 05.00'te sona erecek. İşte yılbaşında sokağa çıkma kısıtlamasının detayları...

İçişleri Bakanlığı'nın Kovid-19 tedbirlerine yönelik ek genelgesine göre, 31 Aralık 2020-4 Ocak 2021 tarihlerinde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasında, hafta sonu kısıtlamalarındaki usul ve esaslar geçerli olacak.

KISITLAMA NE ZAMAN SONA ERECEK?

Buna göre, hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında, 1 Ocak'ın resmi tatil olması da göz önünde bulundurularak 31 Aralık 2020 Perşembe saat 21.00'de başlayan kısıtlama 1 Ocak Cuma, 2 Ocak Cumartesi, 3 Ocak Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve 4 Ocak 2021 Pazartesi saat 05.00'te tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

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Lokanta/restoran, pastane ve tatlıcı tarzı iş yerleri bugün saat 24.00'e kadar sadece paket servis şeklinde faaliyet gösterecek, bu iş yerleri cumartesi ve pazar günleri 10.00-24.00 saatleri arasında paket servis faaliyetlerine devam edebilecek.

Buna göre market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler, cumartesi ve pazar günleri 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak. Yine belirtilen süre içerisinde marketler ve bakkallar aldıkları siparişleri teslim edebilecek.

Fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak. Online sipariş firmaları da kısıtlama süresince 10.00-24.00 saatleri arasında siparişleri teslim edebilecek.

Vatandaşlar, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan günlerde ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ve fırın ya da ekmek satış bayilerine yürüyerek gidip gelebilecek.

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