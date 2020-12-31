HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İçişleri Bakanlığı'ndan Cuma namazı açıklaması

İçişleri Bakanlığı'ndan Cuma namazı açıklaması

31.12.2020 09:48 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
İçişleri Bakanlığı'ndan Cuma namazı açıklaması

Cuma namazına gitmek isteyen vatandaşlar, yarın araç kullanmamak şartıyla ikametlerine en yakın camiye gidip gelebilecek.

İçişleri Bakanlığının internet sitesinde 2 Aralık'ta yayımlanan "Yeni Kısıtlama ve Tedbirler Genelgeleri Hakkında Sıkça Sorulan Sorular" bölümünde güncelleme yapıldı.

ÇİÇEKÇİLER EVLERE SERVİS ŞEKLİNDE ÇALIŞACAK

Buna göre, yılbaşı nedeniyle talepte yaşanacak yoğunluk da göz önünde bulundurularak ilk uygulaması 1-3 Ocak tarihlerinde olacak şekilde, sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulandığı günlerde sadece çiçek satışı yapan iş yerleri 10.00-17.00 saatleri arasında evlere servis şeklinde hizmet sunmak üzere açık olabilecek.

İçişleri Bakanlığı duyurdu! İşte 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili merak edilenlerİçişleri Bakanlığı duyurdu! İşte 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili merak edilenler

CUMA NAMAZI AÇIKLAMASI

Bugün saat 21.00'de başlayıp 4 Ocak Pazartesi günü saat 05.00'te tamamlanacak sokağa çıkma kısıtlamasına karşın yarın cuma namazına gitmek isteyen vatandaşlar, il/ilçe umumi hıfzıssıhha kurullarının bu yöndeki kararları doğrultusunda, araç kullanmamak şartıyla ikametlerine en yakın camiye gidip gelebilecek.

Kaynak: AA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türk bilim insanları geliştirdi! Süre 10 saniyeye düşecek Türk bilim insanları geliştirdi! Süre 10 saniyeye düşecek
Türk bilim insanları geliştirdi! Koronavirüs teşhisinde yeni dönemTürk bilim insanları geliştirdi! Koronavirüs teşhisinde yeni dönem
Hafta sonu kargolar açık mı?Hafta sonu kargolar açık mı?

En Çok Okunan Haberler

Tonlarca ağırlıktaki kayanın altında can verdi

Tonlarca ağırlıktaki kayanın altında can verdi

Manyas Belediyesi'nden rekor asgari ücret kararı: 4 bin 200 TL

Manyas Belediyesi'nden rekor asgari ücret kararı: 4 bin 200 TL

Yılbaşı kısıtlaması ile ilgili merak edilenler

Yılbaşı kısıtlaması ile ilgili merak edilenler

Tepeli: Bu ülkenin yarısı kadın, siz geri zekalı mısınız?

Tepeli: Bu ülkenin yarısı kadın, siz geri zekalı mısınız?

Demet Akalın'dan tuvalet açıklaması! 'Nasıl Zara diyebilirim'

Demet Akalın'dan tuvalet açıklaması! 'Nasıl Zara diyebilirim'

Korona hastasıyla tuvalette seks yapan hemşire görevden alındı

Korona hastasıyla tuvalette seks yapan hemşire görevden alındı

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Defnettikleri kişinin anneleri olmadığını öğrenince şoke oldular

Defnettikleri kişinin anneleri olmadığını öğrenince şoke oldular

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

İzmir'de dehşet! Oğlu tarafından bıçaklanarak öldürüldü

İzmir'de dehşet! Oğlu tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Hırvatistan 6,3 büyüklüğünde depremle sarsıldı!

Hırvatistan 6,3 büyüklüğünde depremle sarsıldı!

Çavuşoğlu açıkladı: Putin teklif etti, Erdoğan talimat verdi

Çavuşoğlu açıkladı: Putin teklif etti, Erdoğan talimat verdi

Diğer Haberler

Elektrik kesintisi listesi 31 Aralık İstanbul! Elektrikler ne zaman gelecek? Elektrik kesintisi sorgulama

31 Aralık İstanbul'da elektrik kesintisi olacak yerler!

Türk bilim insanları geliştirdi! PCR testinin yerini alacak

Türk bilim insanları geliştirdi! Koronavirüs teşhisinde yeni dönem

Sayısal Loto sonuçları 30 Aralık 2020 belli oldu! Sayısal Loto sonuç sorgulama nasıl yapılır? 30 Aralık Sayısal Loto sonuçları

Çekiliş sonuçları belli oldu! 93 milyon TL'yi aşan ikramiye

Bakan Akar'dan Bakü'ye sürpriz ziyaret! Türk askerleri ile bir araya geldi

Bakan Akar'dan sürpriz ziyaret!

MPİ yılbaşı bileti alma 2021... Tam, yarım, çeyrek bilet nasıl alınır, fiyatı ne kadar? Yılbaşı özel çekilişi 2021 büyük ikramiye kaç para?

Yılbaşı özel çekiliş bileti nasıl alınır?

Güncel İŞKUR ilanları 2021... Mülakatsız, sınavsız Tarım ve Orman Bakanlığı 826 personel alımı başvuru şartları ve tarihleri

Tarım ve Orman Bakanlığı 826 personel alımı yapıyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.