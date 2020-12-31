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İçişleri Bakanlığı'ndan yılbaşı tedbirleri açıklaması

31.12.2020 14:38 | Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanlığı'ndan yılbaşı tedbirleri açıklaması

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığı, bugün saat 18.00 ile yarın saat 08.00 arasında 45 bin 22 ekiple yapılacak denetimlerde 208 bin 139 kolluk personelinin görev alacağını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, yılbaşında sokağa çıkma kısıtlaması olmasına rağmen denetimler sürdürülecek.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin yanı sıra genel güvenlik, asayiş, terör, trafik, düzensiz göç, göçmen kaçakçılığına yönelik alınan önlemler denetlenecek.

BUGÜN 18.00'DE BAŞLIYOR

Bugün saat 18.00 ile yarın saat 08.00 arasında 45 bin 22 ekiple yapılacak denetimlerde, 119 bin 744 emniyet, 86 bin 270 jandarma, 2 bin 125 sahil güvenlik personeli olmak üzere toplam 208 bin 139 kolluk personeli görev alacak. Bu personelden 14 bin 729'u trafik denetimlerinde görevli olacak.

Ayrıca yılbaşı tedbirleri kapsamında emniyet ve jandarma birimlerince ülke genelinde 8 bin 390 uygulama noktasında kontroller yapılacak.

Yılbaşı tedbirleri kapsamında havadan ve denizden yürütülen denetimlere ağırlık verilecek.

Kolluk birimlerince görevlendirilen toplam 113 uçar unsur (helikopter ve drone) ile havadan, 109 yüzer unsurla da denizden denetim çalışmaları sürdürülecek.

BAKAN SOYLU İLE ÜST DÜZEY YETKİLİLER SAHADA OLACAK

Tedbirlerin yerinde incelenmesi ve takip edilmesi amacıyla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başta olmak üzere bakan yardımcıları ve bakanlık üst düzey yöneticileri sahada olacak.

Bakan Yardımcıları Mehmet Ersoy İzmir'de, Muhterem İnce İstanbul'da, Prof. Dr. Tayyip Sabri Erdil Konya ve Aksaray'da, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş Eskişehir ve Bursa'da, Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir İstanbul'da, Göç İdaresi Genel Müdürü Dr. Savaş Ünlü Şanlıurfa'da ve Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Tümgeneral Halis Zafer Koç Kırıkkale'de alınan tedbirleri inceleyecek.

TEDBİRLER GAMER'DEN TAKİP EDİLECEK

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı başkanlığında, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Ali Çardakcı, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Erhan Gülveren, Sahil Güvenlik Komutan Yardımcısı Tuğamiral Cengiz Fitoz ile Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) Başkanı Hakan Kafkas, ülke genelinde alınan tedbirlere ilişkin uygulamaları ve genel durumu GAMER'de takip edecek.

Kaynak: AA

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