İçişleri Bakanlığı'ndan yılbaşı tedbirleri açıklaması

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, yılbaşında sokağa çıkma kısıtlaması olmasına rağmen denetimler sürdürülecek.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin yanı sıra genel güvenlik, asayiş, terör, trafik, düzensiz göç, göçmen kaçakçılığına yönelik alınan önlemler denetlenecek.

BUGÜN 18.00'DE BAŞLIYOR

Bugün saat 18.00 ile yarın saat 08.00 arasında 45 bin 22 ekiple yapılacak denetimlerde, 119 bin 744 emniyet, 86 bin 270 jandarma, 2 bin 125 sahil güvenlik personeli olmak üzere toplam 208 bin 139 kolluk personeli görev alacak. Bu personelden 14 bin 729'u trafik denetimlerinde görevli olacak.

Ayrıca yılbaşı tedbirleri kapsamında emniyet ve jandarma birimlerince ülke genelinde 8 bin 390 uygulama noktasında kontroller yapılacak.

Yılbaşı tedbirleri kapsamında havadan ve denizden yürütülen denetimlere ağırlık verilecek.

Kolluk birimlerince görevlendirilen toplam 113 uçar unsur (helikopter ve drone) ile havadan, 109 yüzer unsurla da denizden denetim çalışmaları sürdürülecek.

BAKAN SOYLU İLE ÜST DÜZEY YETKİLİLER SAHADA OLACAK

Tedbirlerin yerinde incelenmesi ve takip edilmesi amacıyla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başta olmak üzere bakan yardımcıları ve bakanlık üst düzey yöneticileri sahada olacak.