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  4. SON DAKİKA: 98'nci Gazi Koşusu'nun galibi belli oldu! Birinci gelen safkan sahibini zengin etti... İşte kazanılan ödül

SON DAKİKA: 98'nci Gazi Koşusu'nun galibi belli oldu! Birinci gelen safkan sahibini zengin etti... İşte kazanılan ödül

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
30.06.2024 17:03
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Son dakika... Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana düzenlenen Türk at yarışçılığının derbisi Gazi Koşusu'nun 98'ncisi İstanbul Veli Efendi Hipodromu'nda gerçekleştirildi. İşte detaylar...

SON DAKİKA: 98'nci Gazi Koşusu'nun galibi belli oldu! Birinci gelen safkan sahibini zengin etti... İşte kazanılan ödül

Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana düzenlenen Türk at yarışçılığının derbisi Gazi Koşusu'nun 98'incisi İstanbul'da Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirildi.

98'nci Gazi Koşusu, Dragon Flame ve jokeyi Akın Sözen'in zaferiyle sonuçlandı.

Yarışın ilk 5 sıralaması şöyle oluştu:

1) Dragon Flame - Akın Sözen
2) Zizka - Selim Kaya
3) Borrego - Hayrullah Doğan
4) 13 - Son of Cooger - Ahmet Çelik
5) 15 - Wolf Seyfo - Ercan Çankaya

"KUPA BİZE YAKIŞIYOR GİBİYDİ"

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98'nci Gazi Koşusu'nun şampiyon jokeyi Akın Sözen birinciliğinin ardından yaptığı açıklamada, "Çok mutluyum. Gerçekten çok mutluyum. Profesyonel bir ekibin atına bindim. Engin Ağabey yıllardır başantrenörlük yapıyor. Bu kupa bize yakışıyor gibi gözüküyordu. Aramızdaki istişarelerde bu hayali dile getiriyorduk." ifadelerini kullandı.

SAHİBİNİ ZENGİN ETTİ

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Türk at yarışçılığının bu önemli koşusunu kazanan safkan, sahibine 13 milyon 500 bin lira ödül kazandırdı. Koşuda ikinciye 5 milyon 400 bin, üçüncüye 2 milyon 700 bin, dördüncüye 1 milyon 350 bin, beşinciye de 675 bin lira ikramiye ödendi.

Böylece ilk beşe giren safkanların kazanacağı toplam ikramiye 23 milyon 625 bin lira oldu. Koşuyu kazanan tayın sahibi birincilik ikramiyesine ek olarak kayıt tutarları, taksit ücretleri ve at sahibi primiyle birlikte toplam 20 milyon 967 bin lira gelir elde etti. At sahibi, aynı zamanda tayın yetiştiricisi ise bu tutara yetiştiricilik primi de dahil olacak ve ödül 24 milyon 848 bin 250 liraya ulaşıyor.

YARIŞAN SAFKANLAR

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98'nci Gazi Koşusu'nda yarışan safkanlar, sahipleri ve jokeyleri şöyle:

1 - Blue Sunset - Gökhan Kocakaya
2 - Borrego - Hayrullah Doğan
3 - Cesur Ali - Ali Yıldız
4 - Countach - Ferit Yardımcı
5 - Dragon Flame - Akın Sözen
6 - Festival Fever - Mustafa Çiçek
7 - Iron Sky - Görkem Özçelik
8 - King Davut - Erhan Aktuğ
9 - Madras - Özcan Yıldırım
10 - Mr Baybars - Halis Karataş
11 - Ride the Lightning - Mehmet Kaya
12 - Severus Snape - Ayhan Kurşun
13 - Son of Cooger - Ahmet Çelik
14 - Tor Gold - Mehmet Akyavuz
15 - Wolf Seyfo - Ercan Çankaya
16 - Zizka - Selim Kaya
17 - Bosetti - Muhammed Mir Bilgin
18 - Giz - Müslüm Çelik
19 - Look at the Star - Nevzat Avci
20 - Mangusta - Vedat Abiş
21 - Ohrid İncisi - Mertcan Çelik
22 - Canotay - Hışman Çizik

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